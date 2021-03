Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo all’orizzonte: nel weekend di Pasqua piogge e temporali su mezza Italia

Va delineandosi via via il tipo di tempo che potrebbe caratterizzare le festività pasquali. Le previsioni meteo confermano un progressivo deterioramento delle condizioni meteorologiche già da venerdì 2 aprile, in particolare su alcuni settori alpini e localmente anche del medio Adriatico, per via dell’avvicinamento della saccatura fredda che dal Baltico raggiungerebbe l’Europa centrale e la Francia, influenzando con i primi inserimenti di aria instabile da Nord Ovest, parte delle regioni centro-settentrionali. Successivamente, nel giorno di sabato 3 di Vigilia, la saccatura fredda avanzerebbe ancora verso Sud Ovest, sfondando sulla Penisola iberica, ma estendendo anse cicloniche anche verso il Nord Italia e il Mediterraneo occidentale e attivando correnti perturbate, questa volta di provenienza sudoccidentale.

Ne conseguirebbe, stando sempre alle previsioni meteo ultime, un più serio peggioramento del tempo già nella notte su sabato, con rovesci e temporali via via più intensi sul Friuli-Venezia Giulia, sul Veneto centro-settentrionale e su buona parte dei settori alpini e prealpini. Nubi in aumento sul medio-alto Tirreno e sul resto del Nord, ma fenomeni più deboli e localizzati. Atteso tempo molto instabile per il giorno di sabato 3, Vigilia, un po’ su tutto il Nord, a tratti anche perturbato, con rovesci e temporali diffusi, più intensi sulla Liguria di Levante, alta Toscana, tra Piemonte e Lombardia, su Alpi e Prealpi centro-orientali, anche tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nubi in estensione anche alle regioni centro-meridionali, con qualche addensamento sulle aree tirreniche e relative appenniniche qui, però, con fenomeni più localizzati e deboli, tuttavia possibili qua e là. Più asciutto al Sud e sulle isole maggiori. Per la festività di Pasqua, domenica 4 aprile, persisteranno molte nubi sulle regioni centro-settentrionali, con piogge e rovesci diffusi, ancora una volta più intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia e Frili Venezia Giulia, ma di moderata intensità su Alpi e Prealpi centro-orientali, su Emilia-Romagna e anche su buona parte del Centro, soprattutto verso le aree interne appenniniche e sulla Toscana. Nubi diffuse sul resto del paese, ma fenomeni scarsi o assenti al Sud e sulle isole maggiori. Le previsioni meteo computano temperature che rimarranno più o meno stazionarie e miti sulle regioni centro-meridionali, invece un calo è atteso sui settori alpini dove potrebbero giungere nevicate a partire dai 1000/1200 m. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione nel tempo per le festività pasquali, apportando quotidiani aggiornamenti.

