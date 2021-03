Previsioni Meteo, nuovo fronte freddo arriva sull’Italia: innescherà altro maltempo e nuove nevicate

Per la giornata di domani, giovedì 18 marzo, le correnti instabili a carattere freddo si faranno un po’ più incisive rispetto ai giorni scorsi. In particolare, le previsioni meteo computano la penetrazione anche verso gli strati medio-bassi di isoterme sui -2/-3°C a 1.400/1.500 circa, un po’ su tutto il paese, eccetto diffusamente le aree tirreniche, la Calabria centro-meridionale e le isole maggiori. La maggiore penetrazione di aria fredda anche verso le basse quote, indurrà una instabilità che, soprattutto poi nelle ore più soleggiate della giornata, centrali e pomeridiane, grazie anche i contrasti termici dovuti proprio alla maggiore insolazione, darà vita a nubi e anche a fenomeni un po’ più estesi sul territorio localmente anche di moderata o forte intensità. Per di più, domani è attesa la formazione di una debole bassa pressione, segnatamente fa la Sardegna, la Sicilia e il basso Tirreno, con incidenza, su queste aree, di maggiori apporti vorticosi è, quindi, come fenomeni più ricorrenti anche più intensi.

Andando più nel dettaglio, le previsioni meteo computano, per la mattinata, più dubi e locali rovesci sul Nordest della Sardegna, soprattutto tra Olbia Tempio e Nuorese, rovesci sul tratto di Mare Tirreno tra La Sardegna e la Sicilia occidentale, piogge e rovesci, qui anche più intensi, sulla Sicilia centro-occidentale, soprattutto su Palermitano, Trapanese poi verso Agrigentino e coste meridionali dell’isola. Addensamenti con rovesci sparsi sulla Calabria centro-meridionale, e diffusi sul medio Adriatico, tra le Marche, l’Abruzzo, il Gargano, sui rispettivi settori interni fino al Molise e Nord Campania. Su questi settori saranno possibili anche rovesci di neve mediamente intorno ai 500/600 m, occasionalmente più in basso. Cieli nuvolosi con deboli piogge sparse anche sulla Pianura Padana, fiocchi a bassa quota sulle Prealpi centrali, occasionalmente anche su quelle occidentali del Torinese e Biellese, in Piemonte; tempo mediamente migliore altrove. Nelle ore pomeridiane e serali, l’instabilità continuerà a interessare la Sardegna, con rovesci sparsi e qualche nevicata intorno ai 1100 m, soprattutto sui rilievi del Gennargentu. Piogge e rovesci sul basso Tirreno in mare, localmente sulla Sicilia nord-orientale, soprattutto tra Messinese e Catanese, piogge e rovesci più diffusi e qui più intensi, su buona parte della Calabria, con locali nevicate anche abbondanti sui rilievi della Sila, fino a 500/600 m; fiocchi tra 800 e 1200 m sul resto dei rilievi meridionali calabresi e su quelli nordorientali della Sicilia. Addensamenti riguarderanno diffusamente anche Abruzzo e Molise centro-settentrionale anche qui con rovesci e nevicate fino a quote di bassa collina, in locale sconfinamento verso il Frusinate verso sera; deboli piogge sparse tra il Veneto occidentale e la Lombardia centro-meridionale, fino anche al Nord Appennino e al Levante ligure, qui con fiocchi a 3/500 m. Infine, previsioni meteo per addensamenti con rovesci e locali nevicate fino a 400/500 m sui settori alpini e prealpini occidentali piemontesi. Tempo migliore altrove o solo con qualche addensamento occasionale associato a rari fenomeni. Abbiamo già accennato a condizioni più fredde, soprattutto sulle aree colorate in blu sulla cartina interna fenomeni, ossia su buona parte dei settori peninsulari e di più sulle aree del medio-alto Adriatico e nord-orientali.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: