Previsioni Meteo, nuovo impulso instabile giovedì 18: forte maltempo e neve a bassa quota al Centro Sud

Sul Mediterraneo centrale si è oramai instaurata una circolazione moderatamente fredda di tipo invernale che proseguirebbe per diversi giorni. Abbiamo già rilevato, tuttavia, che le previsioni meteo in linea di massima non computano persistenti azioni instabili, semmai piogge e rovesci intermittenti che, su alcune aree, potrebbero temporaneamente anche mostrarsi con maggiore intensità, per via di una più favorevole predisposizione orografica. Dopo una moderata instabilità un po’ più ricorrente, quest’oggi, al Centro-Sud, anche con connotati invernali localmente, quindi con fiocchi a quota di medio-alta collina, nella giornata di domani, mercoledì 17 marzo, non è attesa una particolare instabilità, quindi con previsioni meteo all’insegna di un tempo in buona parte asciutto e anche ampiamente soleggiato, salvo qualche fastidio locale.

Per giovedì 18, invece, il flusso freddo settentrionale potrebbe avere un nuovo sussulto, grazie a un nuovo contributo di aria piuttosto fredda via via anche al suolo, e possibile incentivazione dell’instabilità. In particolare, nella mattinata di giovedì 18, rovesci e locali nevicate interesserebbero i settori appenninici dei versanti adriatici, soprattutto tra Sud Marche, Abruzzo, Est Molise e Gargano, a quote intorno ai 400/600 m; rovesci anche su basso Lazio, Nordest Sardegna, sulla Romagna orientale, localmente sul basso Veneto, Polesine e sulla Sicilia settentrionale, qui con fiocchi intorno ai 1.100/1.200 metri. Qualche rovescio occasionale sull’Aspromonte, con fiocchi a 1.000 metri. Tempo asciutte e con ampie schiarite sul resto dei settori. Nelle ore pomeridiane, rovesci diffusi sulla Sardegna, ancora ricorrenti e anche più forti sulla Sicilia, soprattutto centro-orientale, e sulla Calabria meridionale, qui con nevicate anche abbondanti intorno ai 1.000/1.200 metri. Rovesci sul basso Lazio e locali nevicate a 4/600 metri, magari anche un po’ più insistenti, su rilievi appenninici tra il Frusinate, l’Abruzzo e il Molise, fino ai settori settentrionali della Campania, specie area Matese. Previsioni meteo per qualche pioggia ancora sul basso Veneto, Polesine e fiocchi a bassa quota sui settori alpini, versanti esteri.

Meglio altrove. In serata, insisterebbero piogge sul basso Lazio e nevicate sui settori interni del Frusinate, sull’Abruzzo, Molise e Nord Campania, sempre intorno ai 400/600 metri. Altri rovesci sul basso Tirreno, su Calabria tirrenica, sui settori calabresi meridionali, soprattutto Aspromonte, e anche su quelli ionici del Reggino, fino al Catanzarese, e rovesci sul resto della Sicilia, soprattutto tra Messinese e Catanese. Locali nevicate sui settori montuosi tra Calabria e Sicilia intorno ai 1000/1.200 metri, fino a 900 metri in Aspromonte. Previsioni meteo per maggiori addensamenti possibili anche sul Friuli-Venezia Giulia, con rovesci sparsi, e su Alpi e Prealpi centro-orientali, soprattutto area Dolomiti, Nord Veneto; addensamenti e locali rovesci sui settori appenninici settentrionali, tra Emilia e Liguria, e sulle Alpi occidentali, da quelle marittime, fino alle Alpi Pennine con fiocchi sui 3/500 metri, magari un po’ più alti, 6/800 metri, sulle Prealpi occidentali piemontesi. Le temperature sono attese in ulteriore calo un po’ su tutta l’Italia, più apprezzabile sul medio-alto Adriatico, al Nord e ancora più su Alpi.

