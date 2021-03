Previsioni Meteo, oggi la resa dell’Anticiclone: così torna il maltempo sull’Italia

Sta prendendo il via in queste ore e progressivamente di più nelle prossime, l’annunciato cambiamento del tempo. Le previsioni meteo computano l’arrivo di correnti più umide e moderatamente instabili occidentali le quali incideranno, per il momento in forma localizzata, su diversi settori, portando nubi più diffuse, anche locali addensamenti e rovesci sparsi. Il tutto è determinato dalla progressiva avanzata di correnti moderatamente fredde nordorientali verso l’Europa centrale, poi in sfondamento verso il Nord, con attivazione di un flusso umido proveniente dalla Francia, Golfo del Leone, in direzione della Sardegna poi soprattutto della Sicilia, localmente delle nostre aree centrali e settentrionali centro-orientali. L’instabilità odierna non sarà particolarmente estesa, piuttosto circoscritta con diverse aree, ancora prevalenti, con tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato. Ma vediamo più nel dettaglio le previsioni meteo fino alle 24.00 di oggi.

In mattinata, nubi e locali piogge più intense stanno riguardando la Liguria di Levante, soprattutto l’Est Genovese, l’area Bogliasco, Recco, Rapallo, Chiavari, Portofino e verso tutti i rispettivi settori interni; addensamenti e rovesci, anche di una certa intensità, sulla Sicilia centro-orientale, in particolare tra il Palermitano sudorientale, i settori settentrionali della provincia di Caltanissetta, l’Ennese, Messinese centro meridionale e il Catanese. Addensamenti e qualche rovescio sparso anche tra Ragusa e Siracusano. Locali addensamenti sulle coste tirreniche, settori insulari della Toscana, qui con qualche breve rovescio possibile anche verso le coste del Grossetano, altri rovesci in mare sul Tirreno centrale, a largo delle coste del Lazio. Nubi irregolari sulla Sardegna, sul resto delle coste tirreniche, nubi diffusi anche sull’Emilia-Romagna, settori nordorientali della Toscana, localmente sull’alto Adriatico, ma qui senza fenomeni. Tempo ampiamente soleggiato sul resto dell’Italia. Per il prosieguo della giornata, ossia per il pomeriggio, le previsioni meteo indicano addensamenti e locali rovesci sulla Sardegna centro-meridionale, ancora diffusi e più intensi sulla Sicilia, sul Genovese, in Liguria, deboli e sparsi tra Toscana ed Emilia-Romagna, qualcuno su Alpi e Prealpi di Nordest.

Meglio altrove e con più schiarite soleggiate. In serata più nubi e piogge sparse potrebbero interessare maggiormente i settori centro-orientali del Nord, l’alto Adriatico, l’area delle Dolomiti, Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Qualche rovescio anche tra Umbria, Marche settentrionali ed Emilia-Romagna, occasionali sulle coste laziali centro-meridionali e ancora qualche rovescio sparso sul Centro Est della Sicilia, fino localmente alla Calabria centro-meridionale. Previsioni meteo di tempo mediamente più asciutto altrove, salvo ancora qualche breve rovescio sul Genovese occidentale e sul Savonese, in Liguria; fenomeni occasionali sul Cuneese. Le temperature si manterranno più o meno stazionarie in giornata o in lieve calo al Centro Nord, poi è atteso un calo più apprezzabile al Nordest in serata, dove potrebbero arrivare fiocchi intorno ai 1000 m tra l’area Dolomiti e le Alpi e Prealpi friulane.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: