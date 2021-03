Previsioni meteo, oggi nuovi impulsi freddi in quota. Ancora maltempo, nevicate in collina

Previsioni meteo all’insegna di un moderato peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali. La circolazione da Nord sta determinando già addensamenti in queste ore mattutine, soprattutto su Abruzzo, tra Sud Toscana e Nord Lazio, localmente sulla Puglia centrale, Gargano e di più sulla Sicilia, con rovesci sparsi e locali temporali, più intensi sull’isola, specie sull’area Catanese centro meridionale e localmente anche sul Palermitano. sul resto d’Italia tempo mediamente buono e ampiamente soleggiato, salvo qualche apprezzamento sui settori alpini di confine. tuttavia, un nucleo di aria fritta soprattutto in quota poi penetranti antidiva si strati nel corso del pomeriggio, sta già travasando ai settori alpini verso l’alto Adriatico e via via, in giornata, attiverà 1:00 instabilità, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Le previsioni meteo computano la formazione di nubi più intense soprattutto nel pomeriggio e poi ancora localmente in serata, sul medio-basso Adriatico, sui settori appenninici centro-meridionali, dall’Abruzzo, Lazio, localmente anche su Sudovest Marche, Sudest Umbria e verso l’Appennino centro-meridionale, con rovesci irregolari e anche di neve, mediamente intorno ai 500/700 m. Con buona probabilità i rovesci più intensi interesseranno la Calabria, soprattutto i rilievi della Sila e dell’Aspromonte, localmente le aree interne abruzzesi, laziali e la Sicilia centro-orientale, in particolare le aree interne e il Messinese; altrove si tratterà di rovesci più irregolari, intermittenti ricorrenti. La neve, sui rilievi meridionali tra Calabria e Sicilia, cadrà a quote più alte, intorno ai 1000/1100 m. Previsioni meteo per addensamenti e locali nevicate fino a bassa quota anche sui settori alpini, ma essenzialmente sui versanti più settentrionali e di confine. Tempo generalmente buono e anche ampiamente soleggiato sull’alto Tirreno, sul Nord Appennino e su tutto il resto del Nord. Le temperature sono attese in sensibile calo lungo tutto l’arco alpino, soprattutto centro-orientali e al Nordest, in calo apprezzabile anche sulle regioni centro-meridionali in genere, specie peninsulari, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Infine i venti, tutti settentrionali, attesi moderati o forti sul medio-basso Adriatico, sullo Jonio e sui Mari e Canali delle isole maggiori.

