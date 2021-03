Previsioni Meteo, oggi temporaneo miglioramento ma non mancherà qualche locale pioggia. I dettagli

Una moderata alta pressione, seppure temporanea, è tornata a interessare il nostro paese, estendendosi dal Nord Africa, Penisola iberica, ovest Mediterraneo, verso l’Italia. Le previsioni meteo per la giornata odierna, saranno, pertanto, all’insegna del tempo in prevalenza stabile, anche ampiamente soleggiato soprattutto nella prima parte della giornata, in particolare sulle regioni centro-meridionali, tuttavia non mancheranno nubi irregolari e anche qualche pioggia localizzata. Infatti, su Centro Nord Europa è attiva un’altra circolazione depressionaria che, per il momento, si mantiene ancora a distanza dalle nostre regioni ma che, tuttavia, riesce a inviare frange nuvolose di tipo medio-alto che stanno già portando cieli un po’ più chiusi sulle regioni settentrionali e, via via, nubi in aumento anche verso il Centro Sud entro sera. Alle nubi, potranno associarsi localmente addensamenti anche più significativi con qualche pioggia debole e localizzata, in particolare tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana e addensamenti con precipitazioni anche sulla Valle d’Aosta, soprattutto centro-occidentale ( dettaglio a sinistra, immagine interna). In serata, la nuvolosità si farà più compatta su tutti i settori alpini con precipitazioni sparse e locali nevicate mediamente intorno ai 1300/1.500 m, mentre nubi irregolari raggiungeranno buona parte del Centro Sud, ma senza altre conseguenze associate.

Per la notte prossima, una moderata perturbazione sul Centro Nord Europa si abbasserà progressivamente di latitudine, con previsioni meteo all’insegna di più nubi e locali piogge o rovesci sui settori centro-orientali del Nord, specie alpini, prealpini e sul Friuli-Venezia Giulia, e ancora piogge e rovesci anche moderati o localmente di una certa intensità tra il Levante ligure e l’alta Toscana. Nubi irregolari, ma asciutto, altrove o qualche debole piovasco tra Sud Grossetano e Nord Viterbese, ai confini tra Toscana e Lazio. Per il corso della giornata di domani (dettaglio a destra nell’immagine interna), progressivo peggioramento su buona parte dei settori centro-orientali del Nord e poi via via al Centro, con piogge e rovesci progressivamente più estesi e anche più intensi, fino a divenire forti in serata al Centro, in particolare sulle aree appenniniche tra Umbria, Lazio e Abruzzo; piogge ricorrenti anche su Centro Sud Toscana, Marche, resto del Lazio e localmente qualche pioggia sparsa fino alla Campania occidentale. Addensamenti e qualche piovasco anche sulla Sardegna centro-settentrionale, previsioni meteo per tempo ancora buono e asciutto altrove, solo magari con più nubi irregolari. Le temperature, dopo il calo delle ore notturne e mattutine appena trascorse, con minime intorno allo zero o spesso anche di qualche grado sotto su molti settori interni appenninici, fino bassa quota e anche su diverse pianure centro-orientali del Nord, tenderanno ad aumentare, oggi e domani, tutto sommato però rimanendo nelle medie stagionali.

