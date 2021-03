Le Previsioni Meteo di una Pasqua incredibile: -20°C in Islanda e -10°C a Londra, +20°C a Roma e +30°C in Sicilia!

Le Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta 2021 sono clamorose. E’ una Pasqua strana, nel senso che cade molto presto nella stagione, a inizio Aprile. Ma neanche a inizio Aprile è consueta un’ondata di gelo come quella che si prospetta proprio per Domenica 4 e Lunedì 5 Aprile nel Nord Europa, con temperature che piomberanno fino a -20°C in Islanda, dov’è in corso l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall, ma anche di -10°C in Scozia, Irlanda, Galles, Inghilterra, Norvegia, Svezia e Finlandia. La temperatura – secondo l’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF – piomberebbe a -10°C addirittura a Londra.

E in Italia?

Il nostro Paese vivrà una grande anomalia di segno opposto, con un’impetuosa risposta calda nord Africana proveniente dal cuore del deserto del Sahara. Una lingua di caldo infernale che proprio tra la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta raggiungerà Malta e la Sicilia con isoterme di +20°C ad 850hPa, che si traducono in oltre +30°C al suolo. Tutto il Centro/Sud vivrebbe una grande anomalia di caldo, con temperature fino a +20°C a Roma mentre Atene, in Grecia, arriverà a +25°C. Caldo anche in Turchia, Bulgaria, Romania e in tutta l’Europa balcanica e sud/orientale. Al Nord Italia, invece, il clima – seppur mite – sarà umido, condizionato dal maltempo con piogge abbondanti e temperature più basse, tanto che sulle Alpi tornerà la neve, abbondante in quota oltre i 1.500 metri di altitudine. Emblematiche le mappe dell’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF: