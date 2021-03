Previsioni Meteo, peggiora nella serata della Festa del Papà: clima invernale sull’Italia

E’ in atto in queste ore, come da previsioni meteo, un traversamento occidentale dell’aria fredda di provenienza baltica. I nuclei freddi, attraverso l’Europa centrale, la Francia e anche il Nord Italia, si stanno riversando sul Mediterraneo occidentale dove innescheranno immediatamente una circolazione depressionaria anche piuttosto vasta. Sarà proprio quest’attività ciclonica crescente, da Ovest verso Est, a portare un progressivo peggioramento del tempo su diverse aree italiane entro la serata prossima, ancora più esteso nel fine settimana. Tuttavia, la giornata odierna è iniziata all’insegna di un ampio soleggiamento su gran parte del territorio, soprattutto sulle aree settentrionali, ma diffusamente anche al Centro e al Sud. Nubi più diffuse naturalmente sui settori occidentali, soprattutto sulla Sardegna, sulle aree del basso Tirreno, su estremo Nordovest, già con locali piogge sull’isola, localmente sulla Liguria di Ponente e fiocchi sulle Prealpi piemontesi, anche su alta Lombardia e Nordovest Verbano, fino a bassa quota. Mediamente asciutto sulla basso Tirreno, salvo qualche rovescio tra Messinese e Reggino, soprattutto in mare, e addensamenti con qualche rovescio anche sul medio Adriatico in mare, di fronte alle coste tra Marche e Abruzzo.

Le previsioni meteo per la giornata computano una progressiva e ulteriore intensificazione della nuvolosità sulla Sardegna, soprattutto sui settori settentrionali e orientali, con piogge e rovesci via via più intensi, specie sull’area Olbia Tempio e Nordest Nuorese. Molte nubi anche sul medio-basso Tirreno in mare, con piogge e temporali sparsi, e tendenza a peggioramento dalle ore pomeridiane sulla Campania meridionale, Salernitano, localmente verso Sud Avellinese, sulla Lucania, anche sul Centro Nord della Sicilia, con piogge sparse e già qualche prima debole nevicata sui rilievi campani e lucani a quote di media-alta collina, 600-800 m. Addensamenti irregolari su Alpi in genere e Prealpi centro-orientali, con qualche locale nevicata intorno ai 300/500 m. Tempo migliore e più ampiamente soleggiato sul resto delle regioni, salvo qualche addensamento sulle aree interne tra Abruzzo e Molise, anche qui con rari fiocchi in collina. In serata, previsioni meteo per un più consistente peggioramento sulle regioni meridionali, in particolare tra Campania, Lucania, Puglia centrale, Calabria, all’insegna di piogge e rovesci diffusi e anche qualche temporale; nevicate in collina su questi settori mediamente tra 500 e 700 m, occasionalmente anche più basso sulle aree interne, soprattutto campane e settentrionali lucane. Ancora molte piogge e rovesci, anche temporali di una certa consistenza sul Nordovest della Sardegna, specie area Olbia Tempio; qualche pioggia sull’estremo Ovest della Sicilia, Palermitano, Trapanese, occasionalmente anche sul Messinese, e addensamenti con locali fiocchi sui settori alpini estremi settentrionali. Continuerà a prevalere un tempo mediamente più asciutto sul resto del paese e anche ampiamente soleggiato al Centro Nord, maggiori nubi sul resto del Sud. Le temperature si manterranno piuttosto fredde al Centro-Nord e moderatamente fredde anche su buona parte del Sud, soprattutto fra Campania, Nord Lucania e Puglia, con valori sotto la media un po’ ovunque, meno freddi e più in media tra la Calabria meridionale e la Sicilia. Venti moderati o forti orientali sul Golfo ligure largo e centro-occidentale, sul Mare di Corsica e sulle bocche di Bonifacio; sempre venti orientali moderati sul Tirreno, localmente anche sulle regioni del Centro Nord e sullo Jonio sudoccidentale; venti moderati con locali rinforzi da Nord/Nord Ovest sul Mare di Sardegna, occidentali sul Canale di Sicilia.

