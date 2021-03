Previsioni Meteo per la settimana di Pasqua: inizierà con sole e caldo, poi torna il maltempo

La circolazione atmosferica cambierebbe in maniera significativa nel corso dei prossimi giorni. Abbiamo già rilevato in altre sedi che, a seguito dell’irruzione fredda continentale che si protrarrebbe con strascichi ancora per mercoledì 24, le previsioni meteo prevedono un progressivo incremento sul Mediterraneo centrale e sull’Italia di un’area anticiclonica proveniente dai settori atlantici. Quindi tempo in deciso miglioramento nella seconda parte di questa settimana, in particolare al Centro Sud, con temperature in progressivo e apprezzabile aumento ovunque entro il weekend. Magari, nel fine settimana, una lieve onda instabile in transito sul Centro Europa potrebbe influenzare il tempo anche sui settori settentrionali dell’Italia, dove potrebbero riuscire a infiltrarsi correnti un po’ più umide atlantiche in grado di portare più nubi e qualche pioggia, ma in via temporanea, con l’alta pressione che conquisterebbe terreno su questi settori già per l’inizio della prossima settimana.

Quali sarebbero, quindi, le previsioni meteo per la settimana di Pasqua? Prima parte sostanzialmente anticiclonica con l’alta pressione che tornerebbe a occupare un po’ tutto il Mediterraneo, ma buona parte anche dell’Europa centro-meridionale e occidentale, con tempo asciutto, stabile, con sole prevalente e con temperature miti primaverili, anzi, i valori termici potrebbero portarsi in questa fase anche di qualche grado oltre le medie tipiche del periodo. Dalle simulazioni dei modelli matematici, però, traspare una progressiva corrosione del campo anticiclonico da Ovest, a opera di correnti stabili atlantiche che, via via, conquisterebbero terreno verso l’Europa centrale e anche il Mediterraneo centro-occidentale. Come visibile dalla seconda mappa barica relativa proprio al periodo pasquale, quindi fase 3/5 aprile, ma con avvio delle manovre instabili da inizio mese, il flusso instabile Atlantico darebbe progressivamente una spallata all’anticiclone, confinandolo via via verso i settori centro-orientali del nostro bacino e il Sudest Europa.

Le correnti perturbate oceaniche, inizierebbero a interessare con sempre maggiore consistenza soprattutto le regioni dal Nord e quelle tirreniche centro-settentrionali, apportando nubi e anche piogge e rovesci via via più diffusi già alla Vigilia e poi ancora più nel giorno di Pasqua. Secondo le previsioni meteo, tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, le piogge oltre che a interessare tutto il Nord si estenderebbero anche a tutto il Centro e alla Campania, fino al Nord della Calabria e anche al Nord della Puglia, settore Garganico. Probabilmente tempo migliore, per il periodo pasquale, sul resto del Sud peninsulare e sulla Sicilia. Sotto l’aspetto termico, poiché la circolazione sarebbe di matrice occidentale o meridionale, le temperature sono attese abbastanza miti soprattutto al Centro Sud, con valori tendenzialmente sopra la media. Valori diffusamente nella media al Nord o anche qui localmente sopra media, specie su Alpi. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per la settimana pasquale, apportando quotidiani aggiornamenti.

