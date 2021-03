Previsioni meteo per martedì 2 marzo: anticiclone incontrastato con tanto sole e bel tempo sull’Italia

L’alta pressione continua a dominare su tutto il nostro territorio e ampiamente sul Centro Nord Europa. Le perturbazioni si tengono ancora piuttosto lontane dall’Italia, una su Est Atlantica, con influenze su Ovest Europa, un’altra in territorio nordafricano e una terza sul Mediterraneo estremo orientale. Le previsioni meteo, quindi, continuano a computare bel tempo a oltranza, con cieli in prevalenza sereni o soltanto qualche velatura sparsa qua e là. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per la giornata odierna e fino alla mezzanotte prossima. Mattino con ampio soleggiamento, salvo un po’ di nubi basse sul Centro Nord della Puglia, localmente sui settori interni lucani, e un po’ di nubi basse anche sulla Calabria tirrenica meridionale, essenzialmente tra Vibo Valencia e il Reggino settentrionale o centro-occidentale; una maggiore nuvolosità riguarda la Sardegna, dove tra l’altro confluisce anche una moderata influenza di una circolazione un po’ più umida meridionale, spinta dalla bassa pressione nordafricana, tuttavia senza altre conseguenze. Nubi irregolari più diffuse sui Mari e Canali delle isole maggiori e sullo Jonio centro-orientale.

Per il prosieguo della giornata, non ci sono variazioni degne di nota, con previsioni meteo sempre all’insegna di un ampio soleggiamento e magari di più anche sui settori interessati da nubi basse, foschie o nebbie mattutine. Sotto l’aspetto termico, vanno rilevati ancora una volta valori notturni e mattutini sotto le medie, con temperature spesso intorno agli 0°C sulle pianure centro-orientali del Nord, diffusamente anche nelle vallate appenniniche e quindi ancora con gelate diffuse. I valori massimi risultano pressoché stazionari o localmente in leggero calo e anche sotto media al Sud, dove si fa sentire ancora un respiro più fresco orientale: valori compresi mediamente in pianura tra i +13/+14°C e i +19/+20°C. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi sul Golfo ligure centro-occidentale, sulle Bocche di Bonifacio, diffusamente sulla Sardegna, sul Mare di Sardegna, anche sullo Jonio, specie centro-orientale, e poi sul basso Adriatico, Centro Sud Appennino, sulla Campania interna e tra Centro Nord Toscana e Nord Umbria. Venti anche forti orientali sul Canale di Sardegna e localmente sulle coste sarde meridionali.

