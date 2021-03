Previsioni Meteo, prossima settimana torna il maltempo: forti piogge sull’Italia tra l’8 e il 10 marzo

Dal prossimo fine settimana si aprirà una fase progressivamente instabile sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, con arrivo di più nubi e piogge. Le previsioni meteo, tuttavia, computano una possibile azione depressionaria più significativa a inizio della prossima settimana, tra lunedì 8, festa della donna, e mercoledì 10 marzo. In questa fase, un moderato cavo depressionario, legato a un flusso instabile e anche abbastanza freddo nordeuropeo, riuscirà ad affondare, attraverso l’Europa centrale e la Francia, sul Mediterraneo centro-occidentale, innescando una bassa pressione al suolo, dapprima tra le Baleari e la Sardegna, poi in progressiva evoluzione verso Est, con approfondimento tra la Sardegna e i settori tirrenici centrali. In questa posizione, il centro depressionario potrebbe stazionare per diverse ore, con previsioni meteo all’insegna di un peggioramento anche significativo su parecchie regioni, soprattutto centrali, più esposte ai flussi perturbati di provenienza occidentale o meridionale. Stando alle dinamiche ultime, la bassa pressione potrebbe non influenzare le regioni del Nord, se non in forma moderata le aree centro meridionali dell’Emilia-Romagna e localmente i settori alpini.

La fase più perturbata, dovrebbe avere inizio nella tarda sera di domenica 7 o con maggiore probabilità nella notte su lunedì, dapprima sulla Sardegna, poi verso la Toscana e, nel corso di lunedì, su tutto il Centro, con fenomeni spesso moderati o anche forti, in particolare sui settori insulari della Toscana, sulla stessa Toscana centro-meridionale e poi anche verso l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio. Nubi irregolari sul resto del paese, ma fenomeni scarsi e anche con qualche schiarita. Nella notte su martedì 9, il maltempo potrebbe interessare il Lazio, con rovesci e temporali anche forti, poi verso la Campania centro-settentrionale e anche il Nord della Puglia. Ancora rovesci e temporali tra Umbria, Marche, Abruzzo, sul resto del Lazio e localmente sulla Sardegna; migliorerebbe nel frattempo sulla Toscana. Qualche rovescio anche sulla Romagna meridionale e sull’Appennino tosco-emiliano, qualche precipitazione sui settori alpini, nubi irregolari, ma tempo più a asciutto altrove. Per martedì 10, le previsioni meteo indicano un trasferimento dell’instabilità perturbata verso le regioni meridionali, con temporali forti sulla Campania, ma anche verso la Puglia e la Calabria, soprattutto tirrenica e settentrionale, Cosentino, entro sera. Rovesci e temporali anche sul medio Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, ancora qualcuno su Lazio poi, nella sera e nella notte successiva, rovesci e temporali anche sul Centro Nord ed Est della Sicilia. Meglio sul resto dell’isola e probabilmente anche sui settori ionici. Locali addensamenti con rovesci sui settori alpini, soprattutto centro-occidentali, e sul Ponente ligure, tempo migliore anche sul resto del Nord e del Centro. All’azione perturbata si assocerà una componente termica moderatamente fredda con occasioni per nevicate, localmente anche abbondanti, sui settori appenninici centrali tra i 1000 e i 1400 m. Qualche nevicata alle medesime quote, ma più localizzata e meno intensa, possibile anche sui settori alpini, specie centro-occidentali.

