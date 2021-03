Previsioni meteo, sabato di sole prevalente con qualche pioggia sul basso Tirreno. Peggiora la sera su Alpi

La circolazione per oggi si mantiene ancora abbastanza stabile, grazie a un lieve cuneo anticiclonico che interessa ancora il Mediterraneo centrale e l’Italia. Tuttavia, i massimi di pressione vanno spostandosi a Ovest con infiltrazioni di aria umida settentrionale e previsioni meteo all’insegna di un po’ più di nubi sulle regioni meridionali, soprattutto tirreniche, occasionalmente in giornata sull’alto Tirreno e alta Toscana con qualche debole precipitazione sparsa. Nel frattempo, sull’Europa centro-settentrionale è in piena azione una ampia bassa pressione a carattere freddo di matrice sub-polare marittima, con due centri depressionari uno principale sul Mar di Norvegia, l’altro sul Mare del Nord, e condizioni di diffusa instabilità, spesso di tipo invernale. Il flusso più freddo nordeuropeo, tenterà a portarsi via via anche verso i nostri settori alpini dove peggiorerà in serata. Ma ecco il tempo più in dettaglio previsto per oggi, sabato 13 marzo.

In queste ore mattutine, un ampio soleggiamento riguarda buona parte dei settori centro-settentrionali, specie costieri, salvo un po’ di nubi medio-basse a carattere sparso sulla Toscana, sui settori appenninici, soprattutto tra Umbria, Ovest Abruzzo, Lazio e Ovest Molise. Possibile anche qualche addensamento su alta Toscana, specie tra Massa Carrara e Centro Nord Lucchese, qui anche con qualche occasionale debole pioggia. Nubi più intense, invece, sono presenti localmente al Sud, in particolare tra la Campania, la Lucania centro-occidentale e il Nord Calabria, Cosentino. Su questi settori, oltre a una maggiore copertura del cielo, saranno possibili anche locali rovesci sparsi. Nubi medio-alte sulla Sicilia centro-meridionale, ma innocue, più sole sul resto del Sud. Per il resto della giornata, le previsioni meteo continuano a computare addensamenti più probabili tra la Campania centro-occidentale, la Lucania meridionale e sudoccidentale e il Centro Nord della Calabria, con qualche rovescio sparso. Possibili addensamenti e qualche rovescio ancora su alta Toscana, tra Massa-Carrara e Lucchese, un po’ di nubi irregolari con occasionali piovaschi sul Nord della Sicilia, soprattutto sul Palermitano. Tendenza ad aumento delle nubi anche sui settori alpini in genere, soprattutto di confine. In serata, migliora sul basso Tirreno, salvo ancora addensamenti soprattutto sulla Calabria tirrenica e su Ovest Campania, insistono locali rovesci su alta Toscana, tra Massa-Carrara, Lucchese, localmente anche Pistoiese e fino al Fiorentino. Previsioni meteo all’insegna di un peggioramento sui settori alpini, dove arrivano nubi più intense e anche aria più fredda con locali precipitazioni, nevose fino a 600/800 m. Continua il tempo asciutto e con ampie schiarite sul resto dei settori. Le temperature sono attese in temporaneo, generale aumento, soprattutto al Centro Sud, poi in calo la sera sui settori alpini.

