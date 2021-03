Previsioni Meteo: si ridimensiona il maltempo per la Vigilia e Pasqua ma attenzione a Pasquetta

Ci sono novità, dagli ultimi aggiornamenti modellistici, circa il tempo delle prossime festività pasquali. Già nelle previsioni meteo dei giorni scorsi avevamo evidenziato una linea evolutiva un po’ diversificata tra i vari centri di calcolo: qualche modello proponeva un’azione più umida e maggiormente depressionaria, tipo barico immagine in evidenza, collocata sul Centro Ovest Europa e Centro Ovest del Mediterraneo, quindi con una instabilità di matrice sostanzialmente occidentale sull’Italia e localmente anche intensa su alcune regioni del Nord, più blanda su quelle centro-meridionali, il tutto con temperature mediamente più miti; qualche altro, invece, ipotizzava una circolazione più meridiana, con azione di correnti più fredde settentrionali, magari meno umide e quindi anche meno instabili, ma con contesto termico più simil invernale, tipo barico immagine interna. Dunque, secondo le ultime elaborazioni, potrebbe prevalere quest’ultima linea evolutiva, con ingresso via via verso la Vigilia e poi soprattutto verso Pasqua, di una circolazione relativamente fredda settentrionale, con calo apprezzabile delle temperature, soprattutto al Nord e sul medio-alto Adriatico, ma con instabilità più blanda, disseminata qua e là sul territorio regionale.

Se dovesse essere confermata questa linea di tendenza, le previsioni meteo per il periodo festivo contemplerebbero sostanzialmente un sabato di Vigilia con via via più nubi, soprattutto il pomeriggio sera, sulle regioni di nordest, specie alpine prealpine e poi su quelle del medio Adriatico e relative appenniniche, fra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise con locali piogge sparse. Qualche addensamento anche su Lazio, sul Nordest della Sardegna e sul Nord della Campania, con occasionali piovaschi, tempo migliore sul resto del paese. Per la notte di Pasqua, irromperebbero via via venti freddi orientali, soprattutto sulle regioni adriatiche, ma anche verso il Centro Nord, con addensamenti nuvolosi e locali piogge tra Abruzzo, Molise, Puglia, localmente Marche, Emilia-Romagna e poi altri addensamenti su Alpi e Prealpi della Lombardia e su Ovest e Centro Nord Piemonte, anche qui con piogge sparse. Per il giorno di Pasqua arriverebbero venti moderati con locali rinforzi settentrionali e orientali, quindi venti freschi su buona parte del paese, ma con addensamenti nuvolosi piuttosto localizzati, associati a qualche pioggia sparsa tra Molise, Est Campania, Nord Lucania, Nord Puglia, e altre su Est Piemonte e alta Lombardia.

Scarsi fenomeni sul resto del paese con clima piuttosto fresco sulle regioni del medio-alto Adriatico, su buona parte del Nord, specie al Nordest, e sui settori appenninici. Nel pomeriggio sera, possibili locali rovesci anche sul Lazio centro-orientale e localmente sulla Sardegna settentrionale. Per lunedì di Pasquetta, invece, mentre il flusso più fresco evolverebbe verso Est, potrebbe farsi strada repentinamente un cavo depressionaria nordatlantico più diretto verso i settori centro-occidentali del nostro bacino, dove arriverebbero correnti umide più instabili occidentali in direzione della Sardegna prima e poi anche di gran parte della penisola. Dunque, previsioni meteo per una Pasquetta all’insegna di un aumento di nubi e piogge o anche qualche temporale dapprima sul Centro-Nord della Sardegna, localmente sulle aree centrali tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio, anche sulla Campania e qualche pioggia sulle Alpi occidentali, inizialmente meglio altrove. Poi, nel corso della giornata di lunedì dell’Angelo, rovesci o anche locali temporali in estensione a buona parte della penisola, soprattutto al Centro Nord, Campania, Lucania e Puglia. Tempo migliore sulla Calabria, sulla Sicilia e sui settori ionici. Le temperature sarebbero in più apprezzabile aumento per il giorno di Pasquetta per l’arrivo di correnti più occidentali o meridionali. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per le festività pasquali apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: