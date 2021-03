Previsioni Meteo, stravolgimento per Pasqua! Arriva aria fredda, temperature in picchiata di oltre 10°C

Molte incertezze nelle ultime ore e probabilmente molte sorprese ancora in riferimento al possibile tempo di Pasqua. Fino a inizio settimana, le previsioni meteo erano all’insegna di un peggioramento del tempo dovuto alla discesa di aria si, fredda baltica, ma verso i settori centro-occidentali europei e del nostro bacino, quindi con attivazione di una circolazione instabile sul Centro Ovest Mediterraneo e arrivo di correnti umide e più miti verso l’Italia che avrebbero portato nubi e piogge diffuse, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Questo impianto, sostanzialmente, è stato stravolto dagli ultimi aggiornamenti. In maniera anche un po’ clamorosa, i modelli si stanno uniformando nel direzionare l’aria fredda baltica, anziché verso Ovest, addirittura direttamente verso l’Italia. Una manovra che vedrebbe la saccatura fredda baltica cambiare completamente direzione e affondare dapprima verso l’Europa centrale, poi verso i Balcani, infine in sfondamento anche sull’Italia, soprattutto verso le regioni centro-orientali, adriatiche e appenniniche relative tutte, da Nord a Sud. Non siamo ancora in grado di valutare bene gli effetti di questa manovra, poiché essa è ancora in embrione nelle simulazioni modellistiche, tuttavia con buona certezza proprio tra la Vigilia sera e l’intera giornata di Pasqua, sull’Italia potrebbe fare irruzione aria relativamente fredda in grado di far crollare le temperature anche di 10°C rispetto al giorno precedente.

Sulla base dei dati attuali, il crollo vertiginoso dipenderebbe soprattutto dai valori in eccesso presenti fino a Venerdì Santo, mediamente superiori alla media fino a 4/5°C ancora, tuttavia, crollo termico comunque importante. Come visibile dalle previsioni meteo sull’anomalia termica rappresentata nell’immagine interna e riferita proprio al giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, i valori da 4/5° positivi, potrebbero portarsi addirittura fino a 4/6° negativi e in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, ma stime per valori sotto la media tra 1 e 4° un po’ su tutta l’Italia, eccetto gli estremi settori nordoccidentali, la Sardegna e l’Ovest e Sud della Sicilia. Ci riserviamo ancora di valutare gli effetti in termini di instabilità e anche le aree interessate. Stando ai dati attuali, l’instabilità più importante potrebbe innescarsi nel corso della Vigilia, nel pomeriggio sera, con piogge, rovesci e anche temporali diffusi in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico e relative appenniniche, localmente al Nordest. In questa fase, ancora non arriverebbe abbastanza aria fredda, per cui eventuali fiocchi sarebbero relegati a quote di alta montagna. Poi, per il giorno di Pasqua, l’instabilità più importante dovrebbe essere alle spalle, magari ancora con addensamenti e locali rovesci al Sud, ma in via di esaurimento. Entrerebbero, però, correnti decisamente più fredde settentrionali, per di più associate a venti moderati o anche forti da Nord con il sensibile calo termico già accennato su tutta l’Italia e, di più, sulle regioni adriatiche e appenniniche. Pasqua, quindi, all’insegna di un tempo freddo, ma tendenzialmente via via più asciutto. Previsioni meteo, però, da vagliare nei prossimi giorni, poiché potrebbe non essere escluso un affondo ancora più penetrante delle correnti fredde e una ins tabilità anche di tipo invernale. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per le festività pasquali apportando quotidiani aggiornamenti.

