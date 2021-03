Previsioni Meteo: ultimo weekend di marzo con clima mite grazie all’Anticiclone. Qualche isolato disturbo al Centro/Nord

L’alta pressione, come da previsioni meteo, sta subendo un lieve, temporaneo cedimento strutturale sulla sua parte più settentrionale, consentendo infiltrazioni di aria umida atlantica. Non un granché di cambiamento in termini barici, si tratta solo di un lieve cedimento alle quote medio-alte, infatti la pressione a livello del suolo continua a mantenersi piuttosto elevata, mediamente compresa tra 1024 e 1028 hp a sull’intero territorio nazionale. Tuttavia, le infiltrazioni umide legate a un flusso instabile sul Centro Nord Europa, sono in grado di arrecare un diffuso aumento della nuvolosità, più consistente sulle regioni settentrionali, in forma più irregolare al Centro e magari anche verso il Sud, in buona parte, però, nuvolosità innocua, salvo addensamenti localmente più intensi, in particolare sulle regioni settentrionali, associati a qualche pioggia o rovescio. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione sia per oggi che per la giornata festiva di domani, domenica 28 marzo

Previsioni meteo per sabato 27 marzo

Al mattino, nubi diffuse sulla Lombardia, sui settori alpini e pre-alpini, sulla Liguria, anche con addensamenti e qualche rovescio su alta Lombardia e sull’estremo Nordest Piemonte; addensamenti con piovaschi possibili anche sulla Liguria e poi qualcuno più tardi sul Trentino-Alto Adige e sulla Venezia Giulia. Nubi irregolari con maggiori schiarite sul resto del Nord. Diffusa nuvolosità anche al Centro, con addensamenti su alta Toscana e sui settori appenninici, di più tra Umbria e Marche, qui con qualche pioggia o rovescio sparso. Nubi irregolari e schiarite altrove. Tempo migliore al Sud e sulle isole maggiori, con ampio soleggiamento, salvo un po’ di nubi medio-alte in più sulla Campania, sulla Sardegna e sull’Ovest Sicilia, con cieli più lattiginosi. Per le ore pomeridiane e serali, pochi cambiamenti, con nubi irregolari diffuse su buona parte del paese, qualche addensamento più consistente al Nordest, tra Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con qualche pioggia o rovescio sparso, e locali addensamenti con piovaschi anche sull’Appennino centrale, tra Est Toscana, Marche e Abruzzo, ma fenomeni piuttosto occasionali su queste aree. Asciutto altrove o qualche piovasco sul ponente ligure. Schiarite più ampie sul medio-basso Tirreno e al Sud in genere. Temperature miti, con massime mediamente tra +17 e +22°C.

Previsioni meteo per domenica 28 marzo

Ampio soleggiamento sulle regioni tirreniche centro-meridionali ,al Sud in genere e sui settori insulari, salvo una parziale nuvolosità qua e là. Tendenza a nubi irregolari ancora persistenti sui settori appenninici orientali e soprattutto sui versanti adriatici, specie in giornata, dove sarà possibile ancora qualche addensamento, in particolare sull’Abruzzo, associato ad occasionali piovaschi. Nubi irregolari più diffuse ancora sulle regioni settentrionali, con addensamenti sparsi qua e là associati a qualche rovescio tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, qualcuno occasionale su alto Piemonte, Valle d’Aosta orientale e, isolati, deboli, sul Ponente ligure. In serata, tendenza a schiarite ampie su buona parte del paese, salvo ultimi residui addensamenti tra Nordest Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e residue nubi irregolari sulle coste adriatiche. Temperatura stazionarie o in ulteriore aumento al Centro Sud, con punte massime localmente fino a +23° C.

