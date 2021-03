Previsioni Meteo Veneto: ancora impulsi di aria fredda, maggiore stabilità da domenica

“La circolazione debolmente ciclonica di aria fredda e asciutta proveniente dal nord Europa continua ad interessare il Veneto. A tratti queste correnti fredde piloteranno degli impulsi di aria fredda e temporaneamente un po’ più umidi che faranno aumentare a tratti la nuvolosità con qualche sporadica precipitazione. Da domenica, l’arrivo di aria più secca, associata ad un rinforzo della ventilazione a tutte le quote, determinerà condizioni di maggiore stabilità con giornate generalmente soleggiato. Le temperature resteranno in prevalenza su valori inferiori alle medie stagionali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi graduale aumento della nuvolosità cumuliforme, in particolare sulle zone montane, specie sulle Prealpi, e sulle zone pedemontane, dove saranno probabili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio (probabilità medio-alta 50-75%), probabili isolati fenomeni anche sulla pianura; limite della neve intorno ai 400/500 m. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in pianura in rinforzo dai quadranti orientali fino a risultare temporaneamente moderati; in quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%), specie durante le ore centrali, di debolissimi e sporadici fenomeni, eventualmente nevosi oltre i 300/400 m.

Temperature: Minime in calo in quota, stazionarie o in locale diminuzione in pianura e nei fondovalle; massime stazionarie, salvo risultare in ulteriore calo in quota.

Venti: In pianura progressiva intensificazione dei venti da nord-est moderati/tesi nell’entroterra, tesi, a tratti forti, sulla costa. In quota moderati/tesi da nord.

Mare: Inizialmente poco mosso, poi mosso, anche molto mosso in serata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore calo; massime stazionarie in pianura, in ripresa in montagna.

Venti: In pianura al mattino da nord-est moderati, a tratti tesi sulla costa; nel corso del pomeriggio tendenza ad attenuazione e rotazione dei venti dai quadranti occidentali nell’entroterra. In quota tesi/forti dai quadranti settentrionali; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana nel pomeriggio/sera.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Martedì 23 permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature minime in aumento, massime stazionarie; in quota minime in calo, massime in aumento. Venti in quota moderati/tesi dai quadranti settentrionali.