Previsioni Meteo Veneto: condizioni anticicloniche fino a mercoledì, da giovedì pressione in calo

“Fino a mercoledì persisteranno condizioni anticicloniche; le temperature diurne sopra la media specie sui monti saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da giovedì pressione in calo ed avvicinamento di una depressione da nord-ovest che venerdì porterà alcune piogge a partire dalle zone montane“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi precipitazioni assenti. Cielo sereno. Le temperature rispetto a domenica ed alla norma saranno più alte, anche di molto specie sui monti.

precipitazioni assenti. Cielo sereno. Le temperature rispetto a domenica ed alla norma saranno più alte, anche di molto specie sui monti. Martedì 2 cielo sereno, nebbie locali nelle valli prealpine fino al primo mattino e sulla pianura a tarda sera più probabilmente su costa e zone limitrofe.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì generalmente saranno in aumento leggero/moderato, eccetto stazionarietà di notte nelle valli e di giorno sulla pianura; sulla pianura e nelle valli valori notturni nella media e valori diurni sopra la media anche di molto, in alta montagna sopra la media sia di notte sia di giorno anche sensibilmente.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est fino al mattino e con direzione variabile dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est.

Mare: Poco mosso nella prima metà di giornata, calmo in seguito.

cielo sereno, nebbie locali nelle valli prealpine fino al primo mattino e sulla pianura a tarda sera più probabilmente su costa e zone limitrofe. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Rispetto a lunedì generalmente saranno in aumento leggero/moderato, eccetto stazionarietà di notte nelle valli e di giorno sulla pianura; sulla pianura e nelle valli valori notturni nella media e valori diurni sopra la media anche di molto, in alta montagna sopra la media sia di notte sia di giorno anche sensibilmente. Venti: Deboli/moderati; sulla pianura in prevalenza da nord-est fino al mattino e con direzione variabile dal pomeriggio, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est. Mare: Poco mosso nella prima metà di giornata, calmo in seguito. Mercoledì 3 cielo sereno o poco nuvoloso, nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura nelle ore notturne saranno più basse e nelle ore diurne più alte in modo leggero/moderato, sui monti in aumento leggero/moderato eccetto stazionarietà di notte nelle valli.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da sud-ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord.

Mare: Calmo.

cielo sereno o poco nuvoloso, nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Rispetto a martedì sulla pianura nelle ore notturne saranno più basse e nelle ore diurne più alte in modo leggero/moderato, sui monti in aumento leggero/moderato eccetto stazionarietà di notte nelle valli. Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da sud-ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord. Mare: Calmo. Giovedì 4 precipitazioni assenti. Nel corso della giornata parziale aumento della nuvolosità. Sulla pianura e nelle valli prealpine varie nebbie fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare di notte ed in calo di giorno.

precipitazioni assenti. Nel corso della giornata parziale aumento della nuvolosità. Sulla pianura e nelle valli prealpine varie nebbie fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare di notte ed in calo di giorno. Venerdì 5 nuvolosità in aumento. Sulla pianura e nelle valli prealpine fino all’alba alcune nebbie che al mattino si dissolveranno. Nella seconda metà di giornata delle precipitazioni più probabilmente sui monti, dove la quota neve sarà attorno ai 900/1200 m. Temperature notturne in aumento, temperature diurne con andamento irregolare sulla pianura ed in calo sui monti.