Previsioni Meteo Veneto: condizioni tipicamente primaverili almeno fino a martedì

“Almeno fino a martedì condizioni tipicamente primaverili, perché mancheranno nette e persistenti caratteristiche cicloniche od anticicloniche. Nell’ambito di una situazione all’insegna della variabilità con temperature in prevalenza non distanti dalla norma, attese delle precipitazioni peraltro non degne di particolare nota nel corso di venerdì e domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

in dettaglio:

Oggi , nel pomeriggio nuvoloso con precipitazioni estese, discontinue, di entità modesta ma a tratti con rovesci, con quota neve in calo da 1400/1500 m a 1100/1200 m; di sera a partire da ovest cessazione delle precipitazioni e poi diminuzione della nuvolosità fino a cielo anche sereno, con successiva formazione di nebbie sparse sulla pianura. Le temperature rispetto a giovedì saranno più basse in modo leggero/moderato con minime a tarda sera; valori pomeridiani sotto la media anche di molto, valori serali nella media.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Di notte in calo; di giorno in aumento sulla pianura, con andamento irregolare nelle valli ed in calo in alta montagna. Variazioni anche sensibili rispetto a venerdì. Valori prossimi alla norma.

Venti: Sulla pianura fino al mattino deboli/moderati con direzione variabile, dal pomeriggio proverranno moderati da sud ma andando verso nord tenderanno ad indebolirsi e disporsi da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da ovest.

Mare: Poco mosso.

Precipitazioni: Fino all’alba assenti. Nelle ore diurne probabilità medio-bassa (25-50%), di mattina specie sui monti e di pomeriggio specie sulla pianura, per piovaschi/rovesci sparsi e sopra i 1000/1200 m per alcune nevicate. Di sera assenti.

Temperature: Sulla pianura fino al pomeriggio avranno andamento irregolare, sui monti in calo eccetto aumenti notturni nelle valli; variazioni in prevalenza leggere/moderate rispetto a sabato.

Venti: Sui monti tesi/forti ed altrove in prevalenza moderati ed a tratti tesi, con direzione variabile.

Mare: Mosso.

alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Sulla pianura nebbie locali fino all’alba, in dissolvimento al mattino ed in nuova formazione di sera. Temperature in calo, eccetto irregolarità dei valori diurni sui monti. Martedì 16 precipitazioni assenti, cielo poco o parzialmente nuvoloso, sulla pianura fino al primo mattino nebbie locali, temperature con andamento irregolare eccetto aumenti diurni sulla pianura.