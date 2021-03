Previsioni Meteo Veneto: da domani temperature diurne in aumento

“Domenica il tempo è ancora variabile, a causa della marginale influenza di una saccatura, associata ad un’area di bassa pressione centrata sull’Europa settentrionale e in spostamento verso est. Da lunedì, un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo si espanderà fino ad interessare tutta l’Europa centrale: il tempo sarà stabile, anche se ci saranno dei passaggi di nuvolosità alta e, nelle ore più fredde, l’insidia delle foschie e delle nebbie in pianura; le temperature diurne saranno in aumento“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con più ampie schiarite dal pomeriggio/sera sulle Dolomiti e probabili annuvolamenti cumuliformi su Prealpi e pianura, dove non sono escluse locali precipitazioni, con limite della neve intorno a 1600-1800 m. Temperature diurne in aumento sulle zone occidentali, in locale variazione altrove.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso per nubi medio-alte, con maggiori addensamenti per nubi basse nella prima metà della giornata in pianura, dove nelle ore più fredde ci sarà anche l’insidia delle foschie e delle nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in calo in pianura e nelle valli, in rialzo in quota; massime in sensibile aumento.

Venti: In quota deboli/moderati settentrionali; nelle valli variabili. In pianura variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 30 sereno o poco nuvoloso per velature; foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in aumento in montagna, stazionarie o in locale variazione in pianura; massime prevalentemente in aumento.

Venti: In quota deboli da nord-est; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 31 tempo stabile con cielo sereno; foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature minime prevalentemente in aumento, salvo locali diminuzioni in quota; massime senza notevoli variazioni.

Giovedì 1 cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte soprattutto nella seconda metà della giornata. Temperature pressoché stazionarie, salvo lievi variazioni a carattere locale.