Previsioni Meteo Veneto: instabilità tra oggi e domani, possibili piogge e calo delle temperature

“La circolazione prevalente in questi giorni sulla nostra regione è di provenienza nordoccidentale, associata ad una depressione posizionata sull’Europa orientale; tra venerdì e la giornata di sabato un tratto di instabilità, assieme ad un raffreddamento del flusso in quota, porterà modeste precipitazioni e un diffuso calo delle temperature; nei giorni seguenti il tempo sarà più soleggiato, con occasionale nuvolosità e un po’ di variabilità sui rilievi, assieme ad una contenuta ripresa delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi tempo variabile, con nuvolosità irregolare, schiarite più frequenti fino al primo pomeriggio, e maggiori annuvolamenti in seguito. Probabilità in aumento di precipitazioni sparse, di modesta entità salvo qualche locale rovescio; il limite delle eventuali nevicate sarà sui 1300-1500 metri per gran parte della giornata, in abbassamento fino ad 900-1000 metri nella tarda serata. Raffreddamento dalla sera più marcato sulle zone Alpine, con minime localmente raggiunte alla sera.

tempo variabile, con nuvolosità irregolare, schiarite più frequenti fino al primo pomeriggio, e maggiori annuvolamenti in seguito. Probabilità in aumento di precipitazioni sparse, di modesta entità salvo qualche locale rovescio; il limite delle eventuali nevicate sarà sui 1300-1500 metri per gran parte della giornata, in abbassamento fino ad 900-1000 metri nella tarda serata. Raffreddamento dalla sera più marcato sulle zone Alpine, con minime localmente raggiunte alla sera. Sabato 6 tempo variabile con nuvolosità irregolare fino al mattino; in seguito tempo più stabile e schiarite ampie dalle ore centrali; sulle zone alpine locale residua nuvolosità fino al pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Nella notte e fino alla mattinata fenomeni sparsi su pianura e Prealpi, molto locali sulle Dolomiti; limite delle eventuali modeste nevicate attorno ai 600-900 metri; dalle ore centrali fenomeni generalmente assenti.

Temperature: In diminuzione anche sensibile, con minime localmente prossime allo zero anche in pianura.

Venti: In quota in prevalenza moderati nordoccidentali, in attenuazione dal pomeriggio; in pianura al mattino moderati nord-orientali, fino a tesi sulla costa, poi in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: Fino al mattino mosso o molto mosso, poi in attenuazione fino a poco mosso alla sera.

tempo variabile con nuvolosità irregolare fino al mattino; in seguito tempo più stabile e schiarite ampie dalle ore centrali; sulle zone alpine locale residua nuvolosità fino al pomeriggio/sera. Precipitazioni: Nella notte e fino alla mattinata fenomeni sparsi su pianura e Prealpi, molto locali sulle Dolomiti; limite delle eventuali modeste nevicate attorno ai 600-900 metri; dalle ore centrali fenomeni generalmente assenti. Temperature: In diminuzione anche sensibile, con minime localmente prossime allo zero anche in pianura. Venti: In quota in prevalenza moderati nordoccidentali, in attenuazione dal pomeriggio; in pianura al mattino moderati nord-orientali, fino a tesi sulla costa, poi in attenuazione dal pomeriggio. Mare: Fino al mattino mosso o molto mosso, poi in attenuazione fino a poco mosso alla sera. Domenica 7 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, e qualche annuvolamento per nubi medio-alte sulla pianura meridionale dal pomeriggio-sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi stabili o in lieve calo, attorno allo zero anche su molte zone della pianura; massime in lieve aumento in pianura, in aumento un po’ più sensibile sui rilievi.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, con qualche rinforzo da sud dal pomeriggio. In montagna deboli da nordovest.

Mare: Generalmente poco mosso.

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi, e qualche annuvolamento per nubi medio-alte sulla pianura meridionale dal pomeriggio-sera. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Valori minimi stabili o in lieve calo, attorno allo zero anche su molte zone della pianura; massime in lieve aumento in pianura, in aumento un po’ più sensibile sui rilievi. Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, con qualche rinforzo da sud dal pomeriggio. In montagna deboli da nordovest. Mare: Generalmente poco mosso. Lunedì 8 al mattino probabile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo abbastanza soleggiato, con qualche annuvolamento residuo in pianura al mattino, e nella seconda parte della giornata ingresso di nubi medio-alte sulle zone montane specie sulle Dolomiti; non esclusa qualche modestissima precipitazione nevosa sulle Dolomiti al pomeriggio. Temperature in generale lieve aumento.

al mattino probabile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo abbastanza soleggiato, con qualche annuvolamento residuo in pianura al mattino, e nella seconda parte della giornata ingresso di nubi medio-alte sulle zone montane specie sulle Dolomiti; non esclusa qualche modestissima precipitazione nevosa sulle Dolomiti al pomeriggio. Temperature in generale lieve aumento. Martedì 9 tempo in prevalenza soleggiato con qualche annuvolamento sui rilievi, specie sulle Dolomiti, e prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve ulteriore aumento, salvo le massime stabili sui rilievi.