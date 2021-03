Previsioni Meteo Veneto: lieve rialzo termico in pianura a partire da mercoledì

“La graduale espansione di un promontorio da sud-ovest verso l’Europa limiterà sempre più all’area balcanica, nei prossimi giorni, l’influenza della massa d’aria fredda a circolazione ciclonica caratteristica del periodo recente; sulla nostra regione il tempo è stabile, con poche nubi salvo probabile aumento della variabilità da venerdì pomeriggio per l’arrivo da nord-ovest di una leggera saccatura; rialzo termico in pianura lieve a partire da mercoledì pomeriggio, in montagna moderato già da martedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel bollettino aggiornato elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo sereno, o a tratti poco nuvoloso; venti in quota da tesi a moderati, dai quadranti settentrionali.

cielo sereno, o a tratti poco nuvoloso; venti in quota da tesi a moderati, dai quadranti settentrionali. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei modesti addensamenti sulle zone montane nelle prime ore.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In quota, le minime diminuiranno un po’ e le massime aumenteranno; nelle valli e sulla fascia pedemontana, contenute variazioni di carattere locale; altrove, prevarranno moderati aumenti delle minime e valori massimi stazionari o in lieve calo.

Venti: In quota da tesi a moderati, dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo eventualmente qualche moderato rinforzo dai quadranti orientali nelle prime ore sulle zone costiere.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma con fasi di mare mosso a sud fino al mattino e tendenza a divenire quasi calmo a fine giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno in montagna gli aumenti e sulla bassa pianura le diminuzioni; massime in discreto rialzo.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti settentrionali; altrove perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Venerdì 26 cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con probabili nebbie sparse fino al primo mattino sulle zone pianeggianti e un po' di aumento della copertura a partire dalle zone montane nella seconda parte della giornata, quando non è da escludere qualche sporadica leggera precipitazione; le temperature subiranno in montagna contenute variazioni di carattere locale, in pianura contenuti aumenti soprattutto sull'entroterra e riguardo alle minime.