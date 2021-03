Previsioni Meteo Veneto: nubi in aumento e deboli piogge nel weekend

“Mercoledì pressione in aumento con condizioni di stabilità sul Veneto, da giovedì l’ingresso di correnti in quota dai quadranti occidentali apporteranno maggiore umidità con conseguente aumento della nuvolosità sulla regione ma generalmente senza precipitazioni associate. Seguirà l’ingresso dapprima di una modesta e veloce saccatura, in transito tra venerdì e sabato, che porterà deboli precipitazioni sparse, poi un secondo impulso nella giornata di domenica con nuove deboli precipitazioni sparse e irregolari. Lunedì l’ingresso di aria più asciutta dai quadranti settentrionali garantirà condizioni di tempo in prevalenza stabili“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel nuovo bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi parzialmente nuvoloso con graduale aumento della nuvolosità, fino a cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni in prevalenza assenti salvo possibili debolissime precipitazione sulle zone occidentali (probabilità molto bassa 0-5%) a fine giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni, salvo in quota dove risulteranno in aumento. Venti in quota dai quadranti occidentali da moderati a tesi, anche forti in alta quota nel tardo pomeriggio/sera; in pianura venti deboli variabili, salvo moderati rinforzi dai quadranti meridionali sulla costa nel tardo pomeriggio/sera.

Precipitazioni: Fino a metà mattina generalmente assenti o al più locali, in seguito crescente probabilità fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio. Limite delle nevicate inizialmente intorno a 1300-1500 m, in abbassamento in serata fino a 1200-1300 m sulle Dolomiti.

Temperature: In aumento, anche marcato nei valori minimi in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza di direzione variabile deboli, a tratti moderati, salvo temporanei rinforzi da sud-ovest sulla pianura meridionale. In quota fino al mattino moderati/tesi occidentali, in successiva rotazione da nord con intensità che rimarrà moderata/tesa.

Mare: In prevalenza mosso.

Precipitazioni: Assenti salvo possibili deboli precipitazioni sui settori dolomitici in serata.

Temperature: Minime in diminuzione; massime in calo in montagna, senza notevoli variazioni in pianura e nelle valli.

Venti: In quota moderati/tesi dai quadranti occidentali; in pianura al mattino deboli variabili, nel corso del pomeriggio rinforzo della ventilazione sulla costa da sud/sud-est, nell’entroterra deboli di direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso.

