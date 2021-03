Previsioni Meteo Veneto: nei prossimi giorni tempo più soleggiato e rialzo delle temperature

“La circolazione prevalente in questo periodo sulla nostra regione è di provenienza nordoccidentale, associata ad una depressione posizionata sull’Europa orientale; dopo il transito di un tratto di instabilità, con un generale calo delle temperature nella giornata di sabato, nei prossimi giorni il tempo sarà più soleggiato, con occasionale nuvolosità e un po’ di variabilità sui rilievi, assieme ad una contenuta ripresa delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi tempo via via più soleggiato con schiarite anche sulle zone occidentali, fino a cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque verso sera. Temperature più basse, con minime localmente prossime allo zero anche in pianura, e raggiunte alla sera. Venti in pianura moderati/tesi nordorientali, poi in attenuazione nel pomeriggio-sera a partire dalle zone interne.

tempo via via più soleggiato con schiarite anche sulle zone occidentali, fino a cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque verso sera. Temperature più basse, con minime localmente prossime allo zero anche in pianura, e raggiunte alla sera. Venti in pianura moderati/tesi nordorientali, poi in attenuazione nel pomeriggio-sera a partire dalle zone interne. Domenica 7 tempo abbastanza soleggiato, con spazi di sereno anche ampi, salvo qualche locale annuvolamento e qualche nube medio-alta sulla pianura meridionale dal pomeriggio-sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Valori minimi stabili o in lieve calo, attorno allo zero anche su molte zone della pianura; massime in lieve aumento in pianura, in aumento un po’ più sensibile sui rilievi.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, con qualche rinforzo da sud dal pomeriggio. In montagna deboli da nordovest.

Mare: Generalmente poco mosso.

tempo abbastanza soleggiato, con spazi di sereno anche ampi, salvo qualche locale annuvolamento e qualche nube medio-alta sulla pianura meridionale dal pomeriggio-sera. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Valori minimi stabili o in lieve calo, attorno allo zero anche su molte zone della pianura; massime in lieve aumento in pianura, in aumento un po’ più sensibile sui rilievi. Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, con qualche rinforzo da sud dal pomeriggio. In montagna deboli da nordovest. Mare: Generalmente poco mosso. Lunedì 8 nella notte e al primo mattino possibile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo in parte soleggiato con schiarite, ma con maggiore nuvolosità specie al pomeriggio sulla pianura meridionale e sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche possibile modesta precipitazione sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera, con neve oltre i 1000-1400 metri.

Temperature: Valori in generale lieve aumento.

Venti: In pianura venti deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli variabili.

Mare: Calmo o poco mosso.

nella notte e al primo mattino possibile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo in parte soleggiato con schiarite, ma con maggiore nuvolosità specie al pomeriggio sulla pianura meridionale e sulle Dolomiti. Precipitazioni: Assenti, salvo qualche possibile modesta precipitazione sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera, con neve oltre i 1000-1400 metri. Temperature: Valori in generale lieve aumento. Venti: In pianura venti deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli variabili. Mare: Calmo o poco mosso. Martedì 9 tempo abbastanza soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura; qualche annuvolamento sui rilievi, più diffuso sulle zone Bellunesi, dove saranno possibili modeste precipitazioni, a carattere nevoso fino a 1200-1400 metri. Temperature in lieve ulteriore aumento, salvo le massime stabili sui rilievi.

tempo abbastanza soleggiato con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in pianura; qualche annuvolamento sui rilievi, più diffuso sulle zone Bellunesi, dove saranno possibili modeste precipitazioni, a carattere nevoso fino a 1200-1400 metri. Temperature in lieve ulteriore aumento, salvo le massime stabili sui rilievi. Mercoledì 10 tempo stabile e ben soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo, o ancora in lieve aumento.