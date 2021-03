Previsioni Meteo Veneto: saccatura in arrivo da nord-ovest, nubi e possibili piogge

“Il passaggio di una saccatura in arrivo da nord-ovest porterà nel pomeriggio/sera di martedì degli annuvolamenti e qualche precipitazione soprattutto in montagna. Seguirà un intervallo anticiclonico, con tempo più stabile tra mercoledì e giovedì, anche se, da giovedì, la pressione sarà nuovamente in calo, per l’arrivo di una saccatura atlantica, che transiterà sul Veneto tra venerdì e sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto per i prossimi giorni, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi sereno o poco nuvoloso su buona parte della pianura; nuvolosità irregolare in aumento sulle zone montane, dove potranno verificarsi precipitazioni anche a carattere di rovescio; nuvolosità e precipitazioni potranno estendersi localmente anche alla pedemontana e in serata alla pianura occidentale; limite della neve sopra i 1100/1300 m o localmente più basso, in relazione all’intensità delle precipitazioni. Temperature diurne senza notevoli variazioni in pianura, in diminuzione in montagna.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di residui fenomeni a inizio giornata sulle zone occidentali.

Temperature: Minime prevalentemente in diminuzione, più marcata in montagna, con valori localmente inferiori a zero anche in pianura. Massime senza notevoli variazioni.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nella prima metà di giornata deboli o a tratti moderati, variabili, in prevalenza nord-orientali, dalle ore centrali moderati dai quadranti meridionali.

Mare: Da mosso nella prima parte della giornata, in attenuazione fino a poco mosso.

Giovedì 11 cielo poco nuvoloso per nubi medio-alte nella prima parte della giornata, con aumento della nuvolosità dalle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Sulle zone montane in aumento, salvo risultare stazionarie nei valori massimi nelle valli. In pianura minime prevalentemente in calo, con valori diffusamente di poco inferiori a zero, massime in aumento.

Venti: In quota fino al pomeriggio moderati da nord-ovest, in intensificazione e rotazione fino a diventare tesi occidentali; nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti meridionali, a partire dalle ore centrali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 12 cielo nuvoloso, o anche molto nuvoloso con probabili precipitazioni locali o sparse, soprattutto nella seconda parte della giornata. Limite delle nevicate inizialmente intorno a 1400-1500 m, in abbassamento fino a 1100 m in serata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale diminuzione.

Sabato 13 cielo poco nuvoloso per velature, soprattutto nella seconda metà della giornata. Temperature minime in diminuzione, massime in calo in montagna, in rialzo in pianura.