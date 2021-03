Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno alternati ad annuvolamenti con discreto calo termico

“Sull’Europa nord-orientale è presente una massa d’aria fredda a circolazione ciclonica, che a tratti fa qualche incursione sul resto del continente; sul Veneto avremo ancora parecchi spazi di sereno, ma alternati a qualche annuvolamento con discreto calo termico e correnti dai quadranti settentrionali soprattutto in quota“: queste le previsioni meteo per i prossimi giorni elaborate dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi leggera variabilità, con alcuni addensamenti nuvolosi alternati a significativi spazi di sereno; precipitazioni assenti, salvo al più qualche fiocco di neve a tratti in quota sulle Dolomiti; temporanee fasi di rinforzo del vento dai quadranti nord-occidentali sulle zone montane, specie in quota su quelle dolomitiche, con qualche probabile episodio di Foehn; alla sera, non si esclude qualche locale banco di nebbia sulla costa.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo occasionalmente qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti settentrionali (probabilità nulla o molto bassa, 0-5%).

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime in pianura aumenteranno un po’ specie a nord-est, nelle valli non varieranno molto e in quota subiranno un moderato calo.

Venti: In quota da forti a tesi, dai quadranti occidentali; nelle valli e sulle zone pedemontane a tratti deboli con direzione variabile, a tratti in discreto rinforzo dai quadranti settentrionali per possibili episodi di Foehn; altrove, deboli o temporaneamente e localmente moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Quasi calmo.

Precipitazioni: Generalmente assenti, ad eccezione di occasionali lievi fenomeni sulle zone montane (probabilità nulla o molto bassa, 0-5%), eventualmente con qualche fiocco di neve da 800-1100 m.

Temperature: Prevarrà una contenuta diminuzione.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali, altrove generalmente deboli con direzione variabile salvo possibili episodi di Foehn nelle valli.

Mare: Quasi calmo fino al pomeriggio, ma con tendenza a divenire poco mosso specie al largo verso fine giornata.

