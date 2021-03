Previsioni Meteo Veneto: settimana con nuvolosità e possibili piogge

“Correnti cicloniche da nord-ovest in quota portano fino alla prima parte di mercoledì tratti di nuvolosità, e qualche precipitazione in montagna soprattutto martedì pomeriggio. Seguirà una fase anticiclonica con tempo stabile mercoledì, ma da giovedì un flusso di correnti occidentali porterà un aumento della nuvolosità e, venerdì, anche della probabilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle zone montane e in particolare sulle Dolomiti, dove in serata non è escluso qualche modesto fenomeno con fiocchi sulle vette; possibili locali riduzioni della visibilità alla sera in pianura e in qualche valle. Temperature diurne in lieve aumento.

Precipitazioni: Nel pomeriggio/sera, probabilità medio-alta (50-75%) in montagna e bassa (5-25%) sulla fascia pedemontana, di precipitazioni anche a carattere di rovescio; limite della neve sopra i 1200/1400 m o localmente più basso, in relazione all’intensità delle precipitazioni. Altrove fenomeni assenti.

Temperature: Minime in contenuto aumento, massime in diminuzione in montagna, senza notevoli variazioni in pianura.

Venti: In quota deboli occidentali fino a metà giornata, moderati settentrionali in seguito. Nelle valli deboli variabili. In pianura fino a metà giornata nord-orientali moderati, anche tesi in prossimità della costa, dalle ore centrali in attenuazione.

Mare: In prevalenza poco mosso a tratti mosso al mattino.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di residui fenomeni a inizio giornata in pianura.

Temperature: In pianura senza notevoli variazioni, in montagna in diminuzione le minime, in aumento le massime in quota.

Venti: In quota moderati/tesi settentrionali; nelle valli variabili. In pianura nella prima metà di giornata deboli o a tratti moderati, variabili, in prevalenza nord-orientali, dalle ore centrali moderati dai settori meridionali

Mare: In prevalenza poco mosso.

nuvolosità in aumento, nella prima parte della giornata per nubi medio-alte, in seguito anche alle quote inferiori. Temperature in diminuzione le minime in pianura e nelle valli, stazionarie o in locale variazione le massime. Venerdì 12 cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso con probabili precipitazioni sparse, soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature in aumento.