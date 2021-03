Previsioni Meteo Veneto: tempo prevalentemente stabile e soleggiato nei prossimi giorni, cambiamento nella seconda parte della settimana

Il flusso prevalentemente nordoccidentale in questi giorni spinge a sud dell’arco alpino aria relativamente fresca e asciutta; il tempo sul Veneto conseguentemente sarà abbastanza stabile, con una contenuta ripresa delle temperature, e spesso soleggiato, salvo occasionale nuvolosità e un po’ di variabilità sui rilievi. Un cambiamento della situazione è probabile verso giovedì/venerdì, per l’instaurarsi di un flusso più umido e instabile nettamente occidentale.

Pomeriggio/sera di Domenica 7

Tempo generalmente soleggiato, in prevalenza poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nubi medio-alte in transito. Temperature massime in lieve aumento in pianura, in aumento un po’ più sensibile sui rilievi.

Lunedì 8

Cielo: Nella notte e al primo mattino possibile presenza di nubi basse e foschie sulla pianura meridionale; durante la giornata tempo in parte soleggiato con nuvolosità in transito specie nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti, salvo qualche possibile modesta precipitazione sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera, con neve oltre i 1200-1300 metri.

Temperature: Valori minimi stabili, massime in generale lieve aumento.

Venti: In pianura venti deboli variabili, in prevalenza dai quadranti orientali. In quota deboli variabili.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 9

Cielo: Tempo generalmente soleggiato nella prima parte della giornata, salvo locali annuvolamenti; al pomeriggio ingresso di nuvolosità, più diffusa sui rilievi, locale in pianura.

Precipitazioni: Possibili deboli precipitazioni sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio/sera; precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1000-1100 metri.

Temperature: Valori minimi in contenuto aumento, massime stabili salvo lieve calo sulle Dolomiti.

Venti: In pianura moderati orientali al mattino, poi deboli variabili. In montagna in prevalenza deboli settentrionali.

Mare: In prevalenza poco mosso a tratti mosso al mattino.

Mercoledì 10

Tempo stabile e ben soleggiato nel corso della giornata, salvo possibile modesta nuvolosità alta in transito. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura, in montagna minime in calo e massime stabili.

Giovedì 11

Tempo stabile e soleggiato al mattino, poi più nuvoloso per ingresso di nubi medio/alte dalle ore centrali. Temperature minime in calo in pianura, e massime stabili o in lieve aumento.