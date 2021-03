Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile fino a venerdì

“La circolazione debolmente ciclonica di aria fredda e asciutta proveniente dal nord Europa, causata dall’espansione verso latitudini artiche dell’alta pressione delle Azzorre, si manterrà anche nei prossimi giorni. A tratti queste correnti fredde piloteranno degli impulsi di aria fredda e temporaneamente un po’ più umidi che faranno aumentare a tratti la nuvolosità senza determinare precipitazioni significative su tutto il territorio regionale. Pertanto, fino a venerdì il tempo rimarrà variabile con annuvolamenti e fasi anche ben soleggiate, con visibilità in prevalenza buona. Da sabato, l’arrivo di aria ancora un po’ più fredda e più secca, associata ad un rinforzo della ventilazione a tutte le quote, determinerà un tempo un po’ più soleggiato. Le temperature resteranno in prevalenza su valori inferiori alle medie stagionali“: queste le previsioni meteo per il Veneto per i prossimi giorni, contenute nel bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

Oggi tempo variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Nel corso del pomeriggio ma soprattutto verso sera, aumento della probabilità di precipitazioni, fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane e pedemontane e fino a bassa (5-25%) su quelle pianeggianti, per deboli fenomeni da locali a sparsi; il limite delle eventuali lievi nevicate fino al pomeriggio sarà sui 900-1100 m, mentre dalla sera il limite scenderà portandosi a circa 600 m. Temperature massime in diminuzione, su valori inferiori alla norma. Venti in pianura deboli di direzione variabile con temporanei moderati rinforzi da nord-est verso la costa, specie alla sera. In quota, moderati settentrionali.

Venerdì 19 al mattino cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso, con aumento della nuvolosità dalle ore centrali per addensamenti cumuliformi, maggiormente presenti sulle Prealpi, dove potranno essere associati a qualche fenomeno, con schiarite alla sera.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti, salvo una probabilità molto bassa di locali, brevi e deboli precipitazioni sulle zone prealpine occidentali e zone pedemontane. Nel corso del pomeriggio aumento della probabilità fino a medio-bassa in montagna e bassa (5-25%) altrove, di brevi e modeste precipitazioni da locali a sparse, localmente a carattere di rovescio, eventualmente nevose intorno ai 500-700 m. Diminuzione della probabilità di precipitazioni dalla sera.

Temperature: Minime in lieve o contenuto calo con valori di qualche grado inferiori allo zero anche in pianura e inferiori alle medie stagionali, massime stazionarie. Clima più fresco della norma.

Venti: In pianura in prevalenza settentrionali, generalmente deboli nell’entroterra, moderati verso la costa, tendenti a divenire temporaneamente occidentali nelle ore centrali. Nelle valli deboli di direzione variabile, in quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza poco mosso, a tratti mosso.

Sabato 20 in pianura tempo stabile, soleggiato o parzialmente soleggiato, specie sulle zone pedemontane e pianura settentrionali con aria asciutta e visibilità buona. In montagna, al mattino tempo variabile con schiarite e nuvolosità irregolare; dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità e rasserenamenti a partire dalle Dolomiti, in estensione a tutta la montagna veneta in serata.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%), specie al mattino, di debolissimi e sporadici fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve o contenuto calo in montagGa, senza notevoli variazioni in pianura.

Venti: In pianura, graduale aumento delle ventilazione da nord-est fino a divenire tesa verso la costa specie nella seconda parte della giornata. In quota ancora deboli/moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: Da poco mosso a molto mosso.

Domenica 21 tempo stabile e soleggiato su tutta la regione con aria tersa e ottima visibilità a tutte le quote; clima piuttosto ventoso, specie al mattino e verso la costa, con venti da nord-est in attenuazione. In quota inizialmente moderati, tendenti a divenire tesi anche forti dai quadranti settentrionali. Temperature minime in montagna stazionarie o in lieve diminuzione, in pianura stazionarie o in lieve aumento; massime senza notevoli variazioni, salvo risultare in lieve aumento in montagna e ancora inferiori ai valori normali del periodo.

Lunedì 22 tempo soleggiato a tratti un po' velato nel corso della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in rialzo, salvo risultare in lieve calo le minime in pianura. Venti in pianura generalmente deboli tendenti ancora a rinforzare da nord-est dalla sera; in quota tesi anche forti dai quadranti settentrionali.