Previsioni Meteo Veneto: tra venerdì e sabato precipitazioni sui monti e temperature in diminuzione

“Fino a mercoledì persisteranno condizioni anticicloniche; le temperature diurne sopra la media saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da giovedì avvicinamento di una depressione da nord-ovest che tra venerdì e sabato porterà precipitazioni più probabilmente sui monti, temperature in diminuzione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

In dettaglio:

cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura fino all’alba, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione di sera. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Rispetto a martedì di notte saranno più basse in modo leggero/moderato, eccezion fatta per stazionarietà in alta montagna, e di giorno senza variazioni di rilievo; valori notturni non distanti dalla norma, valori diurni sopra la norma anche di molto nelle ore pomeridiane. Venti: Deboli/moderati; sulla pianura da sud-ovest, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da nord. Mare: Calmo. Giovedì 4 alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con nebbie sparse a sud dell’asse Verona-Treviso e locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine fino all’alba, in dissolvimento al mattino e localmente in nuova formazione sulla pianura di sera.

sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, fino all’alba alcune nebbie in dissolvimento al mattino, qualche pioggia più probabilmente verso sera, temperature in aumento di notte e con andamento irregolare di giorno. Sui monti nuvoloso con delle precipitazioni più probabili dal pomeriggio, nevose in prevalenza sopra i 1000 m di quota; temperature in calo eccetto aumenti notturni nelle valli. Sabato 6 inizialmente nuvoloso con delle precipitazioni più probabili sui monti, nevose sopra gli 800/900 m di quota; col passar delle ore a partire dalla pianura cessazione delle precipitazioni e successiva diminuzione della nuvolosità. Temperature in calo con minime a tarda sera. Ventosità in aumento.