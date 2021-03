Previsioni Meteo, verso un colpo di coda dell’inverno dopo il 16-17 Marzo

Dai forecasts sul lungo periodo da noi analizzati, specie su elaborazione del modello europeo ECMWF, continuano a proporsi scenari invernali per il Mediterraneo centrale e l’Italia. Previsioni meteo, quindi, che computerebbero un possibile colpo di coda dell’inverno a partire dal 16/17 marzo e fino ai primi giorni della terza decade del mese. La configurazione che inizia a prevalere nelle simulazioni sarebbe di tipo meridiano, con l’alta pressione oceanica, anche con contributi nordafricani, in elevazione dal Marocco, Penisola Iberica, verso il Regno Unito e magari ancora più su, verso il Mare del Nord e i settori scandinavi occidentali. Una tale disposizione dell’alta, tipicamente di blocco, aprirebbe la strada a correnti relativamente fredde o anche fredde provenienti dal Baltico e collegate a una bassa pressione artica semi-stazionaria sulle aree baltiche-scandinave. Le dinamiche proposte dal modello europeo sarebbero per configurazione di stampo invernale, ma la distanza temporale è ancora tanta per poter trarre delle indicazioni affidabili.

Intanto sarebbe da confermare l’impianto meridiano e, qualora esso dovesse effettivamente realizzarsi, sarebbe da valutare anche l’esatto orientamento della saccatura potenzialmente fredda. Va detto che la percentuale di possibilità che l’azione baltica punti propri di Mediterraneo centrale è in palese crescendo nelle ultime emissioni , anzi, nell’aggiornamento serale, essa potrebbe incidere con asse proprio verso l’Italia, secondo una configurazione del tipo espressa nell’immagine in evidenza, e con potenzialità tali da attivare anche una risposta depressionaria al suolo sui nostri mari. Non si è in grado, naturalmente, a questa distanza, ponderare il potenziale dell’aria fredda traghettata dal flusso continentale, poiché esso dipenderà dalla collocazione e anche dall’estensione di una eventuale risposta depressionaria dal basso. Al di là di questi dettagli, che sarebbero più leggibili in approssimazione all’evento, le previsioni meteo per dopo metà mese, computano il rischio effettivo di un possibile colpo di coda invernale su molte nostre regioni, con possibile ritorno della neve a quote medio-basse. La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo apportando quotidiani aggiornamenti.