Primi cenni di primavera in Giappone: è ufficialmente iniziata la stagione della fioritura dei ciliegi a Tokyo

L’Agenzia meteorologica giapponese ha comunicato che è ufficialmente iniziata la stagione della fioritura dei ciliegi a Tokyo, nella stessa data dello scorso anno e con record di fioritura anticipata dal 1953.

La prima fioritura è stata osservata nei ciliegi del Santuario Yasukuni a Chiyoda, 12 giorni in anticipo rispetto alla media stagionale annuale. Il fenomeno è stato osservato anche nelle città di Matsue e a Nagasaki (anche qui un record), mentre a Hiroshima e Fukuoka, nel sudovest del Paese, i ciliegi erano già fioriti giovedì scorso.

Per evitare possibili focolai di infezioni di Coronavirus, le autorità locali hanno attivato uno speciale sistema di monitoraggio e controllo sul territorio per limitare il più possibile gli spostamenti di persone, che tradizionalmente visitano le aree dove si trovano gli alberi in fiore per festeggiare l’inizio della primavera.