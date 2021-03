Problemi di sonno, di memoria, di concentrazione: l’apnea ostruttiva è curabile anche in fase acuta

L’apnea ostruttiva del sonno si verifica quando la respirazione viene ripetutamente interrotta durante il sonno. La ricerca ha dimostrato che le persone con questo disturbo del sonno hanno un rischio maggiore di sviluppare deterioramento cognitivo e malattia di Alzheimer. Tuttavia, è curabile. Uno studio preliminare pubblicato oggi, 28 febbraio 2021, ha scoperto che l’apnea ostruttiva del sonno è comune nelle persone con deficit cognitivo. Lo studio sarà presentato al 73° meeting annuale dell’American Academy of Neurology che si terrà praticamente dal 17 al 22 aprile 2021.

Il deterioramento cognitivo include problemi di memoria e pensiero che influenzano la concentrazione, il processo decisionale e l’apprendimento di cose nuove. Il rischio di deterioramento cognitivo aumenta con l’avanzare dell’età.

“Un sonno migliore è benefico per il cervello e può migliorare le capacità cognitive. Eppure nel nostro studio, abbiamo scoperto che oltre la metà delle persone con deficit cognitivo aveva apnea ostruttiva del sonno”, ha detto l’autore dello studio Mark I. Boulos, dell’Università di Toronto in Canada e membro dell’American Academy of Neurology. “Abbiamo anche scoperto che quelli con il disturbo del sonno avevano punteggi più bassi nei test di pensiero e di memoria. Comprendere appieno come l’apnea ostruttiva del sonno influisce su questa popolazione è importante perché con il trattamento, esiste il potenziale per migliorare il pensiero e le capacità di memoria, nonché la qualità generale della vita”.

Lo studio ha coinvolto 67 persone con un’età media di 73 anni con deterioramento cognitivo. I partecipanti hanno completato questionari su sonno, cognizione e umore. Hanno anche preso una valutazione cognitiva di 30 punti per determinare il loro livello di deterioramento cognitivo. Le domande includevano l’identificazione della data e della città in cui si trovavano e la ripetizione di parole che erano state chieste di ricordare in precedenza durante il test. I punteggi nel test vanno da zero a 30. Un punteggio di 26 o superiore è considerato normale, 18-25 indica un deterioramento cognitivo lieve e 17 o inferiore indica un deterioramento cognitivo da moderato a grave.

I partecipanti sono stati sottoposti a test di apnea notturna a casa per determinare se avevano apnea ostruttiva del sonno. Il test a casa utilizza un monitor per monitorare i modelli di respirazione e i livelli di ossigeno durante il sonno.

I ricercatori hanno scoperto che il 52% dei partecipanti allo studio aveva apnea ostruttiva del sonno. Le persone con disturbo del sonno avevano il 60% di probabilità in più di ottenere un punteggio inferiore nel test cognitivo rispetto alle persone che non avevano apnea notturna. Le persone con il disturbo avevano un punteggio medio di 20,5 rispetto a un punteggio medio di 23,6 per le persone senza disturbo del sonno.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che la gravità dell’apnea ostruttiva del sonno corrispondeva al grado di deterioramento cognitivo e alla qualità del sonno per i partecipanti, incluso il tempo di sonno, la velocità con cui si addormentavano, l’efficienza del loro sonno e la frequenza con cui si svegliavano notte.

“Le persone con deficit cognitivo dovrebbero essere valutate per l’apnea ostruttiva del sonno perché può essere trattata utilizzando una macchina per la pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) che aiuta a mantenere le vie aeree aperte durante la notte”, ha detto Boulos. “Tuttavia, non tutti coloro che provano la CPAP scelgono di utilizzare regolarmente la terapia, e questa potrebbe essere una sfida più grande per le persone con problemi di pensiero e memoria. La ricerca futura dovrebbe essere diretta verso la determinazione di modi per diagnosticare e gestire la malattia che siano efficienti e facili da utilizzare in persone con deficit cognitivo”.