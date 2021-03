Protezione civile: Garavini (Iv), ‘bene cambio vertici, ora si acceleri piano vaccini’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Bene il cambio ai vertici della Protezione Civile. In questo modo potremo riorganizzare la distribuzione e la gestione delle dosi in maniera più veloce ed efficace. Solo procedendo rapidamente sulla realizzazione del piano vaccini, potremo immunizzare la popolazione e ripartire. Sprechi e lentezze legati alla precedente gestione non sono più ammissibili”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura Garavini, Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi, intervenendo all’incontro a distanza ‘Un Governo all’altezza delle sfide’ promosso da Italia Viva Belgio.