Raro meteorite trovato in un vialetto in Inghilterra: è una “reliquia del Sistema Solare primordiale”

Un meteorite trovato nel Regno Unito contiene una combinazione estremamente rara di minerali che potrebbe dare agli scienziati un’idea di come si è formato il Sistema Solare e persino di come è emersa la vita sulla Terra.

Il meteorite è precipitato sulla Terra il 28 febbraio scorso, quando una palla di fuoco abbagliante è stata avvistata nel sud-ovest dell’Inghilterra, secondo quanto riportato in precedenza da Live Science. Gli scienziati sospettavano che alcuni frammenti della roccia spaziale avrebbero probabilmente raggiunto il suolo: uno di questi è precipitato su un vialetto a Winchcombe, una città nel Gloucestershire, secondo una nota del Natural History Museum di Londra.

Notando una macchia nera e fuligginosa sul vialetto, gli abitanti della casa hanno raccolto frammenti di meteorite e hanno rapidamente allertato il Meteor Observation Network del Regno Unito, che ha quindi contattato il Museo di storia naturale.

“Per qualcuno che non aveva davvero un’idea di cosa fosse in realtà, la persona che ha trovato il frammento ha fatto un lavoro fantastico nel raccoglierlo,” ha spiegato Ashley King, una ricercatrice del museo che studia i meteoriti. “Ha raccolto la maggior parte molto velocemente lunedì mattina, forse meno di 12 ore dopo l’evento vero e proprio. Ha poi continuato a trovare frammenti più piccoli nel suo giardino nei giorni successivi“.

È importante raccogliere i meteoriti caduti subito dopo aver toccato il suolo, poiché possono essere rapidamente contaminati dalla pioggia o dall’esposizione all’atmosfera, spiega Live Science. In tutto, i frammenti raccolti pesano quasi 300 grammi e rappresentano i primi frammenti di roccia spaziale caduti recuperati nel Regno Unito dal 1991, secondo quanto ha precisato il museo.

Dopo aver esaminato i frammenti rocciosi, i ricercatori del museo hanno identificato il meteorite come una condrite carbonacea, un raro tipo di meteorite originato da un antico asteroide forgiato quando il Sistema Solare era molto giovane, quando si sono formati i primi pianeti.

“Meteoriti come questo sono reliquie del Sistema Solare primordiale, il che significa che possono dirci di cosa sono fatti i pianeti,” ha dichiarato Sara Russell, ricercatrice del museo che studia meteoriti di condrite carbonacea. “Pensiamo anche che meteoriti come questo possano aver portato l’acqua sulla Terra, fornendo al pianeta i suoi oceani“.

Il meteorite assomiglia un po’ al carbone ma è molto più morbido e fragile, ha spiegato King. La consistenza suggerisce che la roccia spaziale contenga minerali argillosi morbidi e, quindi, una volta conteneva acqua ghiacciata. In generale, i meteoriti di condrite carbonacea di solito contengono una miscela di minerali e composti organici, inclusi gli amminoacidi, i mattoni delle proteine.

“È quasi strabiliante, perché stiamo lavorando alle missioni spaziali di ritorno di campioni di asteroidi Hayabusa2 e OSIRIS-REx, e questo materiale sembra esattamente come quello che stanno raccogliendo,” ha affermato Russell. Entrambi questi veicoli spaziali sono stati progettati per intercettare e raccogliere campioni da asteroidi: Hayabusa2 è tornato sulla Terra nel 2020, portando 4,5 grammi di roccia spaziale, e OSIRIS-REx dovrebbe portare 60 grammi di campioni nel 2023. Ora, grazie al meteorite di Winchcombe, i ricercatori del museo hanno ora più di 280 grammi di condrite carbonacea da studiare.

I minerali probabilmente sono sopravvissuti alla loro caduta sulla Terra perché sono scesi relativamente lentamente, colpendo il suolo a 46.800 km/h, hanno precisato i ricercatori. Sebbene possa sembrare una velocità importante, in realtà i meteoriti possono raggiungere i 252mila km/h mentre attraversano l’atmosfera, una velocità che causa la disintegrazione della condrite carbonacea prima che tocchi il suolo, ha spiegato King.

Per quanto riguarda il meteorite Winchcombe, “il fatto che andasse abbastanza lentamente, e poi che sia stato raccolto così rapidamente dopo l’atterraggio, evitando qualsiasi precipitazione che potesse cambiare la sua composizione incontaminata, significa che siamo stati davvero fortunati con tutto da ogni punto di vista,” ha concluso King.