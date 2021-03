Ricerca spaziale, esplorazione del cosmo e osservazione della Terra: ESA e ASI uniscono le forze per gli School Days 2021

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) fanno squadra per dare l’opportunità agli studenti delle scuole elementari e medie di partecipare – in modalità da remoto – agli School Days 2021.

Il programma, rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, è volto a comunicare l’importanza della ricerca spaziale, dell’esplorazione del cosmo e dell’osservazione della Terra.

L’evento virtuale ESA ASI School Days 2021 si svolgerà nella settimana dal 19 al 23 Aprile 2021 e prevede due giorni dedicati alle attività per le classi quarte e quinte delle scuole primarie (19 e 20 aprile) e tre giorni alle attività per le classi di scuole secondarie di primo grado (21-22-23 aprile).

Con cinque sessioni al giorno per le classi primarie (8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 14:30) che includono un laboratorio pratico sui lanciatori, e tre sessioni al giorno per le scuole secondarie (8:30; 10:30; 12:30) che offriranno ogni giorno presentazioni interattive e coinvolgenti, sarà possibile avvicinarsi al mondo dello spazio e conoscere più da vicino le attività delle due Agenzie.

Il Laboratorio sui Lanciatori illustrerà la storia dei razzi vettori che portano in orbita i satelliti (e non solo), nonché il loro funzionamento. Ampio spazio verrà dato al lanciatore europeo Vega, a larga componente italiana.

Per svolgere l’attività del laboratorio saranno necessari dei materiali che verranno forniti in tempo utile ai docenti referenti delle classi iscritte al laboratorio.

Le presentazioni tematiche interattive rivolte alle scuole secondarie di primo grado avranno durata di circa 90 minuti e copriranno ogni giorno un tema diverso, vertendo su argomenti quali l’osservazione della Terra (cambiamento climatico, telerilevamento) e l’esplorazione abitata dello spazio, con riferimenti anche all’esplorazione di Marte e alle future missioni lunari.

All’interno delle presentazioni saranno introdotti dei quiz che coinvolgeranno gli studenti, e al termine di ogni sessione sarà lasciato spazio alle loro domande.