La nota catena di supermercati Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo per Cantucci Toscani IGP alle mandorle, marchio Terre d’Italia, a causa della presenza di frammenti metallici. Il lotto richiamato è il n° I301020, prodotto da Pietro Masini srl, con data di scadenza indicata in 30-10-2021. Nelle avvertenze si legge: “I clienti che avessero acquistato il prodotto con lotto I301020 sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita di acquisto”.