Spazio, non solo Lunar Gateway: anche Russia e Cina costruiranno una stazione lunare

Si parla ormai da tempo del progetto americano Lunar Gateway, che prevede lo sviluppo di una stazione lunare in orbita che costituirà la base per il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare e per il lancio di missioni più lontane, per esempio verso Marte. Ma ora arriva un altro annuncio da parte di Russia e Cina: i due Paesi costruiranno insieme una stazione lunare e lo sviluppo del progetto sarà aperto anche ad altri Paesi. A dare l’annuncio dell’accordo è stato il direttore dell’agenzia spaziale russa, Roskosmos, Dmitri Rogozin dopo aver parlato con la sua controparte cinese, Zhang Kejian.

Non è stato ancora deciso se la stazione stazionerà sulla superficie della Luna o se rimarrà nell’orbita del satellite della Terra e neanche la tabella di marcia. Dalla stazione partiranno droni per effettuare ulteriori ricerche.