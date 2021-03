Spaventoso “inseguimento” in Russia: un orso rincorre un uomo tra le strade di Nizhnevartovsk, investito da un autobus [VIDEO]

Un grande orso ha raggiunto la città Nizhnevartovsk, nella regione della Siberia, in Russia. Inspiegabilmente, un uomo stava vicino all’animale che ad un certo punto si è messo a seguirlo. Spaventato, l’uomo si è messo a correre e l’”inseguimento” è durato per un bel po’ nelle strade innevate di Nizhnevartovsk. A fermare l’animale, purtroppo per lui, è stato un autobus che lo ha centrato in pieno mentre attraversava la strada, correndo dietro all’uomo.

L’incidente sembrava letale per l’animale ma invece l’orso è riuscito a sopravvivere all’urto, tanto che dopo un po’ è tornato a camminare come se nulla fosse. Le immagini dell’accaduto nel video seguente.