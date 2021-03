Meteo, la sabbia del Sahara tinge di rosso le saline di Santa Pola: fenomeno ancora in atto nella provincia spagnola di Alicante [FOTO]

La sabbia del Sahara continua ad essere molto presente nella provincia di Alicante, in Spagna, lasciando immagini insolite nelle saline di Santa Pola. Le saline hanno assunto una colorazione rossastra, come tante località della provincia nelle ultime settimane. La stessa Alicante si è tinta di rosso in due occasioni nell’ultimo mese (nella gallery scorrevole in alto, le foto dell’intenso fenomeno verificatosi il 6 febbraio scorso).

Si spera che da oggi inizi a placarsi questo fenomeno che, a causa dei forti venti, trasporta sabbia dal deserto del Sahara in una nube che si sposta verso la Spagna.