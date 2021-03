Sanremo: Diodato canta ‘Fai Rumore’, il festival riparte dal vincitore del 2020

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – La musica del festival riparte dall’ultima immagine felice che aveva chiuso l’edizione 2020. Diodato apre la 71ma edizione con ‘Fai Rumore’, il brano con cui l’artista pugliese ha vinto l’edizione dello scorso anno. “L’ultima immagine felice di un intero paese che da lì a pochi giorni sarebbe stato rinchiuso in un lockdown”, lo annuncia Amadeus. Il brano è diventato l’inno “di un paese che non voleva arrendersi”, ha detto ancora il conduttore, ricordando il fatto che ‘Fai Rumore’ è stato il brano d’elezione che ha accompagnato la musica dai balconi di tutta Italia durante la prima ondata della pandemia. Il conduttore del festival ha voluto fare una foto nella stessa posizione con la quale si era chiusa l’edizione dello scorso anno, insieme a Diodato e a Fiorello, come auspicio di una ripartenza della musica.