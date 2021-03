Sardegna, il paradiso anti Covid: resta “zona bianca” per la 3ª settimana consecutiva, tutto aperto anche la sera

La Sardegna resta in zona bianca per la terza settimana consecutiva anche se i numeri della curva epidemiologica mostrano un leggero aumento, seppure al di sotto delle sogle definite dalla cabina di regia. Secondo i dati della bozza del monitoraggio dell’Iss, l’Isola mostra un indice di trasmissibità (Rt puntuale) pari a 0.89 nella settimana tra l’1 e il 7 marzo, mentre in quella precedente (22-28 febbraio) l’Rt era allo 0.67. In lieve risalita anche l’incidenza dei casi per 100mila abitanti, 31.89 rispetto al 27,36 di fine eabbraio. Sale, anche se di poco, i nuovi casi segnalati nella settimana: sono 514 rispetto ai 441 della rilevazione precedente. Resta bassa la classificazione complessiva di rischio e ben al di sotto le sogle critiche le percentuali dei posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e nei reparti di medicina (entrambe al 12%).