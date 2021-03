SARS-CoV-2, cosa ci attende nelle prossime settimane: “Ad aprile la strada sarà in discesa, dopo Pasqua si potrà riaprire la scuola”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto il punto sulla situazione SARS-CoV-2 nelle prossime settimane: “Questo decreto termina il 7 aprile, andrà fatto un nuovo provvedimento a seguire. Verosimilmente, visto che dovremmo aver superato il picco della terza ondata” di Covid-19, “la strada è in discesa e andrà avanti così grazie alla vaccinazione. Vedo un aprile che continuerà con i 21 parametri che governano le Regioni, con delle Regioni che torneranno al giallo, magari anche al bianco. Qualcuna forse rimarrà in rosso, ma poi, oltre alla vaccinazione, la primavera e l’estate ci consentiranno di abbassare ulteriormente la curva,” ha spiegato il chirurgo, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “Vedo scuole aperte e progressivamente il ritorno alla normalità, anche con la riapertura dei ristoranti la sera, magari non subito dopo Pasqua, ma bisogna iniziare a pensarci“.

“Può essere migliorata l’assistenza domiciliare, però quello che stiamo vedendo oggi come numero di morti è relativo ad infezioni pregresse, quando è iniziata la terza ondata in Italia legata alla variante inglese. E’ un numero di decessi comparabile con quello di altri Paesi che hanno avuto la terza ondata prima di noi. Già a decorrere dalla metà di aprile le vaccinazioni contribuiranno a ridurre il numero dei decessi,” ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus. “A decorrere da aprile saranno i giovani la fascia più esposta, perché il virus cerca casa e non troverà più posto nei soggetti più fragili, certamente i giovani più difficilmente andranno in terapia intensiva e più difficilmente moriranno, però l’attività di tracciamento dovrà continuare per loro e poi si dovrà arrivare poi alla vaccinazione degli under 40“.

“Io penso che immediatamente dopo Pasqua si potrà riaprire la scuola e si potrà tornare ai sistemi delle colorazione delle Regioni. Anche nelle zone rosse, dopo aver controllato i parametri, le scuole possono riaprire fino alle medie. Non dimentichiamoci che adesso abbiamo la variabile in più positiva che è il numero dei vaccini fatti in più,” ha confermato Sileri, ospite di ‘Buongiorno’ su SkyTg24.