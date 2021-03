SARS-CoV-2, Biden annuncia: “Entro il 1° maggio tutti gli adulti vaccinati, il 4 luglio sarà il giorno dell’indipendenza dal COVID”

A un anno dallo scoppio della pandemia di SARS-CoV-2, il presidente Joe Biden ha fissato l’obiettivo del 1° maggio per avere tutti gli adulti vaccinati e per far tornare il Paese alla normalità entro il 4 luglio: è quanto ha annunciato in un discorso alla nazione dalla Casa Bianca.

Nell’intervento Biden ha elencato le mosse per accelerare le vaccinazioni: l’ordine a tutti gli Stati di predisporre le vaccinazioni per tutti gli adulti entro il prossimo 1° maggio, il dispiegamento di circa 4mila militari per dare impulso alla campagna di vaccinazione, permettere a figure come gli studenti di medicina, i veterinari e i dentisti di poter iniettare le dosi di vaccino. Previsto anche un ampliamento dei centri vaccinali con 950 centri di salute comunitaria e 20.000 farmacie al dettaglio.

Biden ha affermato che a tutti gli americani adulti verrà offerta una dose di vaccino contro il Coronavirus entro il 1° maggio, con l’obiettivo di poter festeggiare insieme il 4 luglio non solo l’indipendenza degli Stati Uniti ma anche l’indipendenza dal virus. Nel suo primo discorso tv nel prime time, a un anno dal primo lockdown, il presidente ha anche avvertito che il Paese rischia nuove restrizioni se abbasserà la guardia, ricordando che l’obiettivo di 100 milioni di dosi di vaccino nei primi 100 giorni è stato ampiamente superato e ora il Paese punta a 100 milioni di dosi in 60 giorni: “Se riusciremo a farlo insieme, entro il 4 luglio ci sono buone possibilità che voi, le vostre famiglie e i vostri amici possiate essere insieme nei vostri giardini o nel vostro quartiere per festeggiare con un barbecue il giorno dell’indipendenza,” ha dichiarato il presidente USA. “Dopo questo lungo e difficile anno il giorno dell’indipendenza sarà qualcosa di davvero speciale, nel qual non solo celebreremo l’indipendenza della nazione, ma cominceremo a celebrare l’indipendenza da questo virus“.