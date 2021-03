L’ing. Alberto Giovanni Gerli, big data analyst, è stato ospite del programma “L’imprenditore e gli altri” condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano, su Cusano Italia Tv (canale 264 dtt).

In riferimento alla situazione contagi, Gerli ha affermato: “Ci sono 68 province italiane in cui statisticamente è molto probabile che siano in atto le varianti. Più sale la penetrazione delle varianti e più velocemente vedremo il picco dei contagi che io mi aspetto intorno al 20 marzo”.

“Ad oggi la vaccinazione è l’unica cosa che possiamo fare per abbassare la curva. Dobbiamo vaccinare la popolazione fragile il più velocemente possibile, con qualsiasi vaccino disponibile e anche con una sola dose. Abbiamo fatto uno studio che dimostrano come a partire da 12 giorni dalla prima dose, l’80-85% della copertura vaccinale è già presente e c’è quasi il 100% di protezione dalla malattia grave”.