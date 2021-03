SARS-CoV-2, completata la consegna degli anticorpi monoclonali di Lilly in Italia: selezionati da Aifa 265 centri in tutte le province italiane

Gli anticorpi monoclonali da utilizzare contro il coronavirus SARS-CoV-2 ora sono presenti in tutte le province italiane. Gli anticorpi sono stati autorizzati in via d’emergenza per i casi non gravi di Covid in pazienti ad alto rischio e in una fase precoce della malattia. La conferma arriva da Huzur Devletsah, presidente e amministratore delegato di Lilly Italy Hub: “Abbiamo il piacere di comunicare che in Italia e’ stata completata la distribuzione della combinazione di bamlanivimab e etesivimab, nei 265 centri individuati dall’Agenzia Italiana del Farmaco, su tutto il territorio nazionale, coprendo cosi’ tutte le province italiane”.

Lilly, sottolinea, continua a lavorare per trovare nuove soluzioni per il trattamento del Covid-19 in uno scenario in evoluzione, valutando l’effetto neutralizzante delle proprie terapie e ricercandone altre. “Dal nostro punto di vista – aggiunge – lo sviluppo di anticorpi da parte di Lilly e di altre aziende e’ fondamentale per affrontare l’evoluzione del virus, comprese le varianti emergenti che possono differire da Paese a Paese o anche nelle singole regioni. Questa convinzione – conclude – ha guidato il nostro lavoro sulla combinazione bamlanivimab ed etesevimab e continuera’ a caratterizzare la nostra strategia in futuro”.