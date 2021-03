SARS-CoV-2, l’infettivologo Bassetti: “Il vaccino più potente è il clima, quest’anno il picco arriverà probabilmente il 24-25 marzo”

Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, “il vaccino più potente è il clima, stando meno al chiuso ci sono meno rischi. L’anno scorso il picco dell’epidemia è stato il 27 marzo, quest’anno arriverà probabilmente il 24-25 marzo“. Ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, l’infettivologo ha anche affermato che “con le chiusure a Pasqua abbiamo fatto il solito papocchio, chiuderemo l’Italia per tre giorni ma ci saranno pochi controlli, la gente andrà a passare feste a casa di altri e alla riapertura saremo da capo a dodici“, ha rimarcato, riprendendo in quelche modo quanto scritto ieri in un post su Facebook: “Lockdown unico e generalizzato non serve. Servono interventi mirati a livello locale, provinciale, settoriale, chirurgico. Non misure uniche per tutta Italia, sono ridondanti e oltretutto non siamo in grado di farle rispettare. Non abbiamo imparato da errori già commessi a Natale, quindi anziché una Pasqua di resurrezione e di vaccinazione sarà una Pasqua rossa, la seconda consecutiva. Speriamo l’ultima…“