Insegnante morta a Napoli, l’autopsia rivela: non è stato il vaccino contro SARS-CoV-2 a ucciderla

L’autopsia ha chiarito i dubbi sul decesso di Annamaria Mantile, 62 anni, insegnante napoletana morta a 4 giorni dalla vaccinazione: la donna è deceduta per infarto intestinale e non come conseguenza della somministrazione del vaccino contro SARS-CoV-2.

Era stato il fratello della donna a sporgere denuncia dopo la sua morte, sottolineando agli inquirenti che la sorella non soffriva di alcuna patologia e che la sintomatologia che aveva mostrato era insorta dopo l’inoculazione.

La procura aveva aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 2 medici, come atto dovuto.

I periti nominati dai pm hanno eseguito l’esame autoptico che ha mostrato un problema a un’ansa del tratto digerente che ha poi provocato l’infarto intestinale.

Cos’è l’infarto intestinale

L’infarto intestinale (o ischemia intestinale) si verifica quando i vasi sanguigni che confluiscono nell’intestino si contraggono o si ostruiscono, riducendo o interrompendo l’afflusso di sangue all’organo.

La forma più comune di infarto intestinale, l’ischemia del colon, si manifesta con i seguenti sintomi: dolore addominale improvviso, da lieve a moderato, necessità urgente di defecare, comparsa entro 24 ore di sangue nelle feci, non sempre presente.

L’ischemia può in ogni caso colpire l’intestino tenue, il colon, oppure entrambi.