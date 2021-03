Sars-Cov-2, l’indice Rt sale a 1,06. Occupato il 26% dei posti in rianimazione. I nuovi colori delle Regioni

L’Rt medio nazionale dell’Italia sulla pandemia di Sars-Cov-2 raggiunge quota 1,06. E’, secondo quanto si apprende il dato all’esame della cabina di Regia che sta analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato nel pomeriggio. La scorsa settimana il valore era a 0,99. L’aumento, quindi, è stato di 0,07. L’Rt nazionale dell’Italia torna sopra 1 per la prima volta nelle ultime 7 settimane: non era così alto da inizio Gennaio.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). I posti letto complessivamente disponibili nei reparti di rianimazione sono 8.950: siamo ancora molto lontani dalle soglie di criticità più alte.

Ecco tutti i dati dell’indice Rt aggiornato Regione per Regione aggiornato con i dati forniti oggi dall’ISS:

Molise 1.– (settimana precedente 1.11)

(settimana precedente 1.11) Basilicata 1.– (settimana precedente 1.51)

(settimana precedente 1.51) Toscana 1.– (settimana precedente 1.19)

(settimana precedente 1.19) Provincia autonoma di Trento 1.10 (settimana precedente 1.07)

(settimana precedente 1.07) Campania 1.– (settimana precedente 1.04)

(settimana precedente 1.04) Emilia Romagna 1.– (settimana precedente 1.10)

(settimana precedente 1.10) Lombardia 1.– (settimana precedente 0.82)

(settimana precedente 0.82) Piemonte 1.– (settimana precedente 1.02)

(settimana precedente 1.02) Veneto 1.– (settimana precedente 0.97)

(settimana precedente 0.97) Marche 1.– (settimana precedente 0.98)

(settimana precedente 0.98) Valle d’Aosta 1.– (settimana precedente 0.94)

(settimana precedente 0.94) Lazio 0.98 (settimana precedente 0.94)

(settimana precedente 0.94) Calabria 0.– (settimana precedente 1.01)

(settimana precedente 1.01) Umbria 0.– (settimana precedente 1.07)

(settimana precedente 1.07) Abruzzo 0.– (settimana precedente 1.13)

(settimana precedente 1.13) Puglia 0.– (settimana precedente 0.95)

(settimana precedente 0.95) Liguria 0.– (settimana precedente 0.94)

(settimana precedente 0.94) Provincia autonoma di Bolzano 0.– (settimana precedente 0.92)

(settimana precedente 0.92) Friuli Venezia Giulia 0.– (settimana precedente 0.83)

(settimana precedente 0.83) Sicilia 0.– (settimana precedente 0.71)

(settimana precedente 0.71) Sardegna 0.– (settimana precedente 0.68)

In base a questi dati, da Lunedì 8 Marzo dovrebbero rimanere in giallo solo 6 Regioni: Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria, Liguria e Valle d’Aosta, per un totale di 14 milioni e 200 mila abitanti, a cui si aggiungono il milione e 600 mila sardi che rimangono in zona bianca con maggiori libertà. In zona arancione troviamo Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Abruzzo, per un totale di 17 milioni di abitanti, mentre in zona rossa passano Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Campania, che si aggiungono a Basilicata e Molise che sono in rosso già da una settimana. Gli italiani in zona rossa, quindi, dovrebbero diventare 22 milioni e mezzo. Per l’ufficialità di queste decisioni bisognerà comunque attendere l’ordinanza del ministro Speranza che arriverà tra stasera e domani.