SARS-CoV-2, il medico ‘anti-tamponi’ Scoglio: “Irresponsabile via libera alla ripresa di AstraZeneca, i vaccini vengono sperimentati direttamente sulla popolazione”

Il dott. Stefano Scoglio, uno dei principali critici riguardo all’attendibilità dei tamponi, commenta il via libera dell’EMA al vaccino contro SARS-CoV-2, sviluppato da AstraZeneca, dopo la sospensione in numerosi Paesi europei a seguito della segnalazione di morti sospette e casi di trombosi. “Penso che si tratti di una decisione irresponsabile e, non a caso, la Norvegia ha deciso di non sottostare alla decisione europea, proseguendo con indagini autonome”, ha detto Scoglio all’Adnkronos.

“Il problema – aggiunge – è che nessuna autorità nazionale, tanto meno l’Italia, ha messo in atto le politiche di sorveglianza vaccinale attiva come richiesto dalle autorizzazioni emergenziali concesse per questi vaccini. Vaccini che non hanno neppure completato la sperimentazione richiesta e che dunque vengono sperimentati direttamente sulla popolazione”, conclude.

Intanto, oggi la Finlandia ha deciso di sospendere la vaccinazione dopo due casi di trombosi, nonostante il parere favorevole espresso dall’EMA.