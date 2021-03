SARS-CoV-2: dal Messico arriva la mascherina solo per il naso [VIDEO]

E’ nata in Messico la mascherina anti-Covid che protegge solo il naso: la novità, spiega Reuters, sta nel fatto che, lasciando la bocca libera, una mascherina di questo tipo potrebbe essere utilizzata durante i pasti.

Inutile dire che i dubbi che circondano questa “mezza” mascherina sono parecchi: non è stata ancora approvata dalle autorità sanitarie e l’OMS raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione attualmente in uso, che coprono sia il naso che la bocca.

Researchers in Mexico have designed a ‘nose-only mask’ that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw — Reuters (@Reuters) March 24, 2021